Рынок акций РФ утром просел вслед за миром на негативе по коронавирусу в КНР, выросло РусГидро

Москва. 13 февраля. Рынок акций РФ утром в четверг просел на фоне наметившейся коррекции мировых фондовых индикаторов из-за новых данных о росте числа инфицированных коронавирусом в КНР, наибольшие потери понес индекс РТС из-за ослабления рубля; выросли бумаги "РусГидро" на ожиданиях консолидации сетей Дальнего Востока.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 3117,5 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1543,38 пункта (-0,9%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 1,4%.

Доллар подрос до 63,64 рубля (+0,43 рубля).

Подешевели рублевые акции "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,4%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-1%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-0,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,9% и -1% "префы"), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-0,7%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,6%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-0,6%), "Газпром нефти" (-0,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,5%).

Подскочили бумаги "РусГидро" (+3%), вышедшие на первое место по оборотам на "Мосбирже" - на сделки с ними пришлось более 2,105 млрд рублей.

Как сообщила в четверг газета "Коммерсантъ", "Россети" попросили президента РФ вернуться к вопросу консолидации на базе монополии электросетей Дальнего Востока, которые сейчас принадлежат "РусГидро". По мнению "Россетей", это повысит эффективность и снизит тарифы для потребителей региона. По данным издания, "Россети" готовы купить актив, аналитики оценивают его рыночную стоимость в 18-19 млрд рублей. Ранее идея не нашла поддержки у правительства, но сейчас мнения разделились: инициативу поддержали Минэнерго и Минфин, против высказались ФАС и Минвостока.

Также подросли акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,7%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,4%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,8%).

В США индексы накануне обновили исторические максимумы, прибавив 0,7-0,9% благодаря сигналам замедления темпов распространения китайского коронавируса.

Данные властей КНР за вторник указали на сокращение числа новых случаев заболевших в провинции Хубэй до минимального в этом месяце уровня, а также снижение числа подозрений на случаи заражения по всей территории Китая.

Американские компании продолжают отчитываться о результатах за четвертый квартал. На текущий момент отчеты опубликовали около 70% компаний, входящих в индекс S&P 500, при этом прибыль 71,1% из них превзошла прогнозы экспертов, показали данные FactSet.

Между тем, в четверг в Азии преобладала негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 просел на 0,1%, гонконгский Hang Seng потерял 0,4%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,7%), "минусуют" Европа (индексы DAX, CAC40, FTSE теряют 0,4-0,8%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,5%) на свежих данных о росте числа инфицированных коронавирусом в КНР.

По последним данным, в китайской провинции Хубэй, эпицентре эпидемии, за истекшие сутки зарегистрировано 242 случая летального исхода от пневмонии, вызываемой инфекцией, и 14 840 новых случаев заражения. Эти данные сильно отличаются от информации по состоянию на минувший вторник, что в Комитете здравоохранения объясняют изменением метода диагностики заболевания. За вторник в провинции в результате заражения коронавирусом Covid-19 скончались 94 человека, число вновь заразившихся составило 1 638 человек.

Нефть утром в четверг также корректируется после роста накануне, давление на котировки оказали свежие данные по смертности от коронавируса, а также статистика Минэнерго США о росте запасов нефти. Цена Brent находится на $0,3 ниже уровня при закрытии рынка акций РФ в среду. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $55,39 за баррель (-0,7% и +3,3% в среду), мартовская цена WTI - $50,96 за баррель (-0,4% и +2,5% накануне).

ОПЕК понизила оценку роста спроса на нефть на 2020 год на 230 тыс. б/с из-за коронавируса, говорится в ежемесячном отчете картеля. Согласно новым оценкам ОПЕК, спрос на нефть в 2020 году увеличится на 0,99 млн б/с - до 100,73 млн б/с.

Как сообщило в среду министерство энергетики США, запасы нефти в стране за минувшую неделю подскочили на 7,46 млн баррелей, при прогнозах роста на 2,3-3,2 млн баррелей.

Как отмечает аналитик "Алор брокер" Алексей Антонов, поводом для пессимизма на рынках послужили сообщения, что в китайской провинции Хубэй за сутки умерло от коронавируса 242 человека (максимальный суточный показатель смертности), поэтому говорить о том, что эпидемия пошла на спад, пока рано. Впрочем, маловероятно, что депрессия будет продолжаться долго - просто рынки нашли повод для небольшой коррекции после бурного роста.

Акции "Газпрома" рекомендуется с большой осторожностью включать в среднесрочные портфели из-за высоких политических рисков, связанных с "Северным потоком 2", а также аномально теплой зимой, считает эксперт.

Российские нефтяники накануне заявили о поддержке предложения продлить соглашение ОПЕК+ на второй квартал, что для рынка является нейтральным решением - другого сложно было ожидать. Вместе с тем, до сих пор нет ответа России на предложение мониторингового комитета ОПЕК+ снизить добычу на 600 тыс. б/с. Именно это согласие могло бы отправить нефть Brent в район $58-58,5 за баррель. Пока же коридор колебаний нефти составит $55-56,5 за баррель, считает аналитик.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, в китайской провинции Хубэй поменяли метод тестирования Covid-19 и число заболевших резко увеличилось. Китайская народная армия направила дополнительно 2600 человек медицинской службы в Ухань для обеспечения санитарного режима. В Гонконге продлили срок школьных каникул. Естественно, что реакция региональных рынков оказалась негативной.

Нефть также испытывает сложности с ростом после неожиданных новостей о коронавирусе. Citigroup вновь снизил прогноз по росту китайского ВВП в текущем году до 5,3%, хотя еще пару недель назад прогноз был снижен до 5,5%. В ОПЕК полагают, что рост спроса на нефть в текущем году составит 990 тыс. б/с относительно среднесуточным объемам потребления в 2019 году, или 100,73 млн б/с. Это на 230 тыс. б/с меньше, чем в январском прогнозе. Новый всплеск тревожных новостей по Covid-19 подкрепляется достаточно "медвежьей" статистикой из США о запасах нефти, что может нивелировать ожидания рынка по поводу дополнительного сокращения производства нефти в ОПЕК+. В целом, китайские компании намерены снизить объемы переработки на 1,04 млн б/с.

Отечественный рынок акций вновь начал день в "минусе" на фоне ухудшения внешней обстановки. Из корпоративных событий текущего дня стоит отметить день инвестора "Газпрома" в Лондоне, а также отчетность ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE).

Как отмечает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдан Зварич, рынки в середине недели локально подросли на новостях о снижении интенсивности роста числа заболевших коронавирусом из Китая, что дало надежду на возможность взятия распространения инфекции под контроль и усилило ожидания близости пика распространения.

Однако уже в четверг утром настроения на рынках существенно ухудшились. По данным на утро четверга, количество заболевших коронавирусом резко выросло и достигло отметки 60 тыс. человек, изменение относительно данных на конец вторника составило более 15 тыс. человек. И если днем ранее инвесторы готовы были покупать, то в четверг наблюдается преобладание продаж.

В ходе торгов влияние на настроения инвесторов может оказать статистика из США, где будут опубликованы данные по инфляции и заявкам на пособие по безработице.

На фоне ухудшения внешней конъюнктуры индекс МосБиржи в четверг будет двигаться в диапазоне 3080-3130 пунктов. До пробоя верхней границы этого диапазона говорить о развороте и возобновлении полноценного роста преждевременно. Для доллара коридор остается прежним - 63,2-64,4 руб./$1, считает Зварич.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами снижения выступили акции ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (MOEX: TASB) (-9,1%), "Саратовэнерго" (MOEX: SARE) (-7,1% и -12% "префы"), ПАО "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA) (-2,7%).

Просели акции ПАО "Группа Черкизово" (-0,5%, до 1995 рублей). Совет директоров группы рекомендовал акционерам утвердить дивиденды по итогам 2019 года в размере 60,92 рубля на акцию, сообщила компания. Предполагаемая дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов - 7 апреля.

Подорожали бумаги ПАО "Липецкая энергосбытовая компания" (MOEX: LPSB) (+14,7%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+10,8% и +23,4% "префы"), ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (MOEX: JNOS) (+7,4% и +10,5% "префы"), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+2,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 12,085 млрд рублей (из них 1,777 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома").