Евро рискует продолжить ослабление на глобальных площадках - "Нордеа банк"

Евро рискует продолжить слабеть на глобальных площадках, оставаясь заложником слабой экономической активности в Еврозоне, говорится в обзоре "Нордеа банка".

Пара EUR/USD в моменте торгуется на уровне 1,087 (минимальный уровень с 2017 года). Евро остается заложником слабой экономической активности в Еврозоне.

Так, в среду стало известно, что европейское промышленное производство в декабре сократилось на 4,1%, что оказалось заметно ниже ожиданий (-2,5%). Текущая ситуация в Китае, вероятно, усугубит сокращение промышленного производства в ЕС в первом квартале 2020 года, учитывая, насколько экономика ЕС ориентирована на экспорт.

"В этих условиях евро рискует продолжить слабеть на глобальных площадках. Четверг по-прежнему не богат на значимые макроэкономические данные, поэтому динамику основных активов, скорее всего, определит новостной фон по теме коронавируса в Китае", - отмечают аналитики банка.