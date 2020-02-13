Нефть будет колебаться в диапазоне $55-56,5 - Алор Брокер

Нефть будет колебаться в диапазоне 55-56,5 долларов за баррель, говорится в комментарии Алор Брокер.

"Российские нефтяники в среду заявили о поддержки предложения продлить соглашение ОПЕК+ на второй квартал, что для рынка является нейтральным решением - другого сложно было ожидать. Вместе с тем до сих нет ответа России на предложение мониторингового комитета ОПЕК+ снизить добычу на 600 тыс. баррелей в сутки. Именно это согласие могло бы отправить нефть в район 58-58,5 долларов за баррель. Пока же ждем колебаний нефти в диапазоне 55-56,5 долларов за баррель", - пишет аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.