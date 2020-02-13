Аналитики Промсвязьбанка в конце недели ждут консолидации рынка ОФЗ на достигнутых уровнях

Аналитики Промсвязьбанка после сильного роста котировок ОФЗ в конце недели ждут консолидации рынка на достигнутых уровнях при возможной коррекции доходности на 1-3 б.п. вверх, сообщается в обзоре банка.

Рынок ОФЗ после последнего заседания ЦБ продолжает бить рекорды – Минфин в среду продал ОФЗ на 122 млрд руб. при спросе 178 млрд руб., в результате чего доходности госбумаг вновь обновили исторические минимумы: доходность 5-летних ОФЗ снизилась на 4 б.п. – до 5,72% годовых, 10-летних – на 6 б.п. – до 6,1% годовых.

"Напомним, ближайшей целью доходности 10-летних ОФЗ видим уровень 5,95-6,0% годовых при снижении ставки ЦБ в 1 п/г до 5,5%. В четверг внешний фон выглядит умеренно негативным на фоне сохраняющихся беспокойств относительно распространения эпидемии в КНР – после сильного роста котировок ОФЗ в конце недели ждем консолидации рынка на достигнутых уровнях при возможной коррекции доходности на 1-3 б.п. вверх", - указывают специалисты Промсвязьбанка.