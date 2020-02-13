Если внешний фон не начнет улучшаться, доллар/рубль вновь пойдет в сторону 64 - Алор Брокер

Если внешний фон не начнет улучшаться, то пара доллар/рубль вновь пойдет в сторону 64, говорится в комментарии Алор Брокер.

Несмотря на присутствовавший инвестиционный оптимизм, против рубля играет продолжающий рост доллар, констатирует аналитик Алор Брокер Алексей Антонов: пара евро/доллар сумела закрепиться ниже отметки 1,09.

"Пока на малоликвидном рынке Форекс рубль теряет к доллару около 20 копеек. Если внешний фон не начнет улучшаться, то пара доллар/рубль вновь пойдет в сторону 64. Впрочем, эта отметка стала сильным сопротивлением для дальнейшего обесценивания "россиянина", - отмечает А. Антонов.