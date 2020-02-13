.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Отечественный рынок акций начнёт четверг в "минусе" - "Открытие Брокер"
.
13 февраля 2020 года 09:33
Отечественный рынок акций начнёт четверг в "минусе" - "Открытие Брокер"
Внешняя ситуация перед стартом торгов четверга в России вновь отличается повышенной тревожностью, отмечает в своем комментарии ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. В Китае поменяли методологию учёта заболевших и потенциально инфицированных вирусом COVID-19, что привело к резкому ухудшению статистики. Поэтому рынки вновь отыгрывают негатив по коронавирусу, что будет периодически происходить до тех пор, пока распространение не приостановится и не пойдёт вспять. Отечественный рынок акций начнёт день в "минусе" на фоне ухудшения внешней обстановки, указывает А. Кочетков.
.
13 февраля 2020 года 19:34
Москва. 13 февраля. Доллар и евро ослабили темпы повышения на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль сократил темпы снижения к бивалютной корзине благодаря перешедшей к росту нефти. читать дальше
.13 февраля 2020 года 19:30
Москва. 13 февраля. Рынок акций РФ в четверг вновь просел вместе с мировыми фондовыми площадками из-за новых данных о росте числа инфицированных коронавирусом в КНР, индекс МосБиржи удержался выше 3100 пунктов за счет ослабления рубля и подросшей нефти. читать дальше
.13 февраля 2020 года 19:01
(добавлены 3-5-й абзацы) "БКС Глобал Маркетс" повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "ФосАгро" (MOEX: PHOR) с $14 до $16 за штуку, сообщается в обзоре аналитика инвестбанка Анастасии Егазарян. Кроме того, рекомендация для этих бумаг была повышена с "держать" до... читать дальше
.13 февраля 2020 года 19:00
Москва. 13 февраля. Котировки российских еврооблигаций демонстрируют в четверг нейтральную динамику на фоне отсутствия ярко выраженных движений в секторе американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов в целом незначительные. читать дальше
.13 февраля 2020 года 18:39
"БКС Глобал Маркетс" повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "ФосАгро" (MOEX: PHOR) с $14 до $16 за штуку, сообщается в обзоре аналитика инвестбанка Анастасии Егазарян. Кроме того, рекомендация для этих бумаг была повышена с "держать" до "покупать". По данным... читать дальше
.13 февраля 2020 года 18:10
"БКС Глобал Маркетс" провел анализ операций своих клиентов с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 12 февраля 2020 года, говорится в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева. Как отмечают... читать дальше
.13 февраля 2020 года 17:42
"Болезненные" страхи вернулись на рынок акций, отмечается в комментарии инвестиционного стратега "БКС Премьер" Александра Бахтина. По мнению эксперта, в пятницу индекс Мосбиржи может формироваться в пределах диапазона 3085-3135 пунктов. "Российский рынок акций в четверг демонстрирует умеренное... читать дальше
.13 февраля 2020 года 16:55
ТГК-1 существенно недооценена с точки зрения сравнительного анализа мультипликаторов. Ее потенциал роста может реализоваться благодаря улучшению производственных показателей и динамике дивидендных выплат, отмечается в комментарии начальника управления торговых операций на российском фондовом... читать дальше
.13 февраля 2020 года 16:20
Пока ЕЦБ продолжает реализовывать программу по покупке 20 млрд евро в государственных облигациях и корпоративных облигациях нефинансового сектора, эти классы активов будет оставаться дорогим и спреды продолжат снижаться, говорится в комментарии Julius Baer. Аналитики банка сохраняют рекомендацию... читать дальше
.13 февраля 2020 года 15:40
Производитель программного обеспечения, сетевого оборудования для и электронных устройств Cisco прогнозирует падение выручки на 1,5-3,5% по итогам текущего квартала, говорится в комментарии директора аналитического департамента ИК "Фридом Финанс" Вадима Меркулова. Так как снижение выручки... читать дальше
.13 февраля 2020 года 15:40
Москва. 13 февраля. Доллар и евро укрепляются на "Московской бирже" в четверг днем, рубль слабеет к бивалютной корзине на фоне отрицательных сигналов с внешних рынков - дешевеющей нефти, снижения большинства мировых фондовых индексов и негативной динамики валют emerging markets. читать дальше
.13 февраля 2020 года 15:09
Похоже, в сегменте циклических сырьевых товаров, включая медь и сырую нефть, трейдеры более осторожно оценивают экономические последствия эпидемии коронавируса, говорится в комментарии Julius Baer. В то время как рисковые активы восстановили потери, связанные с эпидемией коронавируса, то же... читать дальше
.13 февраля 2020 года 14:35
Julius Baer понижает прогноз по темпам роста ВВП Китая в 2020 году с 5,7% до 5,4%, говорится в комментарии экономиста банка Софи Альтерматт. После продленных из-за коронавируса новогодних каникул китайские предприятия начали с понедельника медленно возвращаться в рабочий режим, однако... читать дальше
.13 февраля 2020 года 13:54
ГК "ФИНАМ" сохраняет рекомендацию "Покупать" для акций Cisco Systems и ставит на пересмотр в сторону повышения их целевой уровень, говорится в комментарии ведущего аналитика инвесткомпании Саидовой Зарины. Один из ведущих в мире разработчиков и производителей сетевого оборудования Cisco Systems... читать дальше
.13 февраля 2020 года 13:23
Укрепление валютного курса к уровням 61,5-63,5 рублей за доллар в ближайшие три месяца выглядит более вероятным - БКС
Укрепление рублёвого курса к уровням 61,5-63,5 рублей за доллар в ближайшие три месяца сейчас выглядит более вероятным, нежели устойчивое движение к отметкам 66-67 рублей за доллар, говорится в комментарии главного аналитика "БКС Премьер" Антона Покатовича. "Eще одно умеренное снижение ключевой... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.