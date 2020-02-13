Российский фондовый рынок снизится в начале торгов четверга - Промсвязьбанк

Российский фондовый рынок снизится в начале торгов четверга, индекс Мосбиржи сделает шаг к отметке 3100 пунктов, говорится в комментарии Промсвязьбанка.

"Учитывая сложившийся внешний фон, ожидаем снижения российского фондового рынка в начале дня. Потери индекса Мосбиржи в первый час торгов могут составить до 0,5%, а сам он сделает шаг к 3100 пунктам. В дальнейшем преобладание продаж может сохраниться, а рынок продолжит поступательное движение вниз на сохранении негативных тенденций на внешних рынках. При этом в рамках сессии индекс Мосбиржи, на наш взгляд, удержит позиции в диапазоне 3080-3130 пунктов. Отметим, что до пробоя верхней границы этого диапазона говорить о развороте и возобновлении полноценного роста преждевременно", - пишет главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.