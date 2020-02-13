Аналитики Промсвязьбанка ожидают в четверг снижения рубля по отношению к основным мировым валютам

Негативная динамика на рынке энергоносителей и ослабление валют развивающихся стран будут способствовать продажам в рубле в четверг, сообщается в комментарии Промсвязьбанка.

"На валютной секции "Московской биржи" в начале торгов ожидаем снижения рубля по отношению к основным мировым валютам. Негативная динамика на рынке энергоносителей и ослабление валют развивающихся стран будут способствовать продажам в рубле. Это позволит паре доллар/рубль уже в начале торгов полностью отыграть потери предыдущего дня и выйти в район 63,4. Отметим, что пока отсутствуют поводы, которые смогли бы вывести американскую валюту из коридора 63,2-64,4 рубля. При этом в ходе сессии в случае ухудшения глобального "аппетита" к риску доллар может сделать существенный шаг к середине данного диапазона", - указывает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.