Утренние прогнозы: день начнется в "минусе"

Аналитики отмечают, что в четверг ожидается отрицательный старт торгов на отечественном фондовом рынке в связи с ухудшением внешнего фона.

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи со сдержанным спадом в пределах 0,1-0,3%, вблизи отметки 3115 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 3100, 3090 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3120, 3130 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет умеренное утреннее ухудшение состояния внешнего фона. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации в ожидании новых значимых сигналов для направленного движения".

Промсвязьбанк (Богдан Зварич): "Учитывая сложившийся внешний фон, ожидаем снижения российского фондового рынка в начале дня. Потери индекса Мосбиржи в первый час торгов могут составить до 0,5%, а сам он сделает шаг к 3100 пунктам. В дальнейшем преобладание продаж может сохраниться, а рынок продолжит поступательное движение вниз на сохранении негативных тенденций на внешних рынках. При этом в рамках сессии индекс Мосбиржи, на наш взгляд, удержит позиции в диапазоне 3080-3130 пунктов. Отметим, что до пробоя верхней границы этого диапазона говорить о развороте и возобновлении полноценного роста преждевременно".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Откроемся мы снижением в районе 0,2-0,4%, а дальнейшая динамика будет зависеть исключительно от внешнего фона".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Рынки вновь отыгрывают негатив по коронавирусу, что будет периодически происходить до тех пор, пока распространение не приостановится и не пойдёт вспять. Отечественный рынок акций начнёт день в "минусе" на фоне ухудшения внешней обстановки".