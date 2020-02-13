Цены рублевых корпоративных бондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 13 февраля. Цены рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы подскочили до новых рекордов по итогам торгов в среду благодаря сигналам замедления темпов распространения китайского коронавируса. Данные властей КНР за вторник указали на сокращение числа новых случаев заболевших в провинции Хубэй до минимального в этом месяце уровня, а также снижение числа подозрений на случаи заражения по всей территории Китая. Сигналы ослабления эпидемии оказали поддержку фондовому рынку США в среду, хотя многие эксперты отмечают, что позитивная реакция является преждевременной.

Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дэли заявила в среду, что распространение коронавируса обязательно будет иметь негативные последствия для китайской экономики, которые, возможно, распространятся в некоторой степени и на экономику США. Тем временем американские компании продолжают отчитываться о результатах за четвертый квартал. На текущий момент отчеты опубликовали около 70% компаний, входящих в индекс S&P 500, при этом прибыль 71,1% из них превзошла прогнозы экспертов, показали данные FactSet.

Вместе с тем фондовые рынки Японии, Китая и Гонконга падают в четверг на данных о росте числа новых случаев заболевания пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, в КНР. Японский фондовый индекс Nikkei 225 опустился в ходе торгов на 0,24%, гонконгский Hang Seng - на 0,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%, южнокорейский KOSPI - на 0,2%, австралийский индекс S&P/ASX 200 при этом прибавляет 0,2%.

По последним данным, в китайской провинции Хубэй, эпицентре эпидемии, за истекшие сутки зарегистрировано 242 случая летального исхода от пневмонии, вызываемой инфекцией, и 14 840 новых случаев заражения. Эти данные сильно отличаются от информации по состоянию на минувший вторник, что в Комитете здравоохранения объясняют изменением метода диагностики заболевания. За вторник в провинции в результате заражения коронавирусом Covid-19 скончались 94 человека, число вновь заразившихся составило 1 638 человек.

В свою очередь нефть стабильна на торгах в четверг после скачка по итогам предыдущей сессии на сигналах замедления темпов распространения китайского коронавируса. Оптимизм, связанный с тем, что снижение глобального спроса на нефть в результате эпидемии коронавируса может быть менее существенным, чем ожидалось, поддержал цены на нефть, несмотря на то, что данные Минэнерго США указали на рост запасов в стране по итогам третьей недели подряд. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК составила $55,68 за баррель, что на 0,2% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду фьючерсы выросли в цене на 3,3%, до $55,79 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подорожал всего на 0,02% - до $51,18 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта составила $51,17 за баррель, поднявшись на 2,46% по сравнению с предыдущей сессией.

ОПЕК понизила оценку роста спроса на нефть на 2020 год на 230 тыс. б/с из-за коронавируса, говорится в ежемесячном отчете картеля. Согласно новым оценкам ОПЕК, спрос на нефть в 2020 году увеличится на 0,99 млн б/с - до 100,73 млн б/с. Как сообщило в среду министерство энергетики США, запасы нефти в стране за минувшую неделю подскочили на 7,46 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали рост лишь на 2,3 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду выросла в 1,3 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась заметно выше средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил 27,457 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 10,37 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 12 февраля вырос на 0,06% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 109,55 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,08%, поднявшись до 667,27 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Газпром Капитал БО-001Р-02" (+1,29%), "Газпром БО-23" (+0,74%) и "Транснефть-001P-08" (+0,58%), а в лидерах снижения - облигации "РУСАЛ Братск-001Р-01" (-0,5%), "МТС-001P-06" (-0,36%) и "ВЭБ.РФ-001Р-09" (-0,25%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Холдинговая компания "Металлоинвест" полностью разместила 10-летние облигации с офертой через 6 лет серии БО-04 объемом 10 млрд рублей. Сбор заявок инвесторов проходил 6 февраля. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 6,55% годовых, купоны полугодовые. По выпуску также предусмотрен колл-опцион через 3 года (по окончании 6-го купонного периода). Кроме того, предусмотрена оферта на приобретение облигаций по цене 100,5% от номинала в случае принятия решения о досрочном погашении бумаг по окончании 6-го купонного периода. В предыдущий раз эмитент выходил на публичный долговой рынок в октябре прошлого года. Он разместил выпуск 10-летних бондов серии БО-03 с офертой через 5,5 года объемом 10 млрд рублей по ставке 7,15% годовых.

Московский кредитный банк (MOEX: CBOM) полностью разместил два выпуска облигаций - серии БСО-П11 объемом 2 млрд рублей и серии БСО-П12 объемом 3 млрд рублей. Оба выпуска гасятся в феврале 2023 года. Облигации размещены по открытой подписке. Купоны годовые. МКБ начал размещение облигаций 12 февраля. Ставка 1-го купона облигаций серии БСО-П11 установлена на уровне 1,25% годовых. Ставка 1-го купона облигаций серии БСО-П12 равна 0,1% годовых. Облигации размещались в рамках программы облигаций банка серии 001Р объемом до 200 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 15 лет.

ПАО "МТС" (MOEX: MTSS) установило ставку 1-го купона 7-летних облигаций серии 001Р-14 на 15 млрд рублей на уровне 6,6% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 6,77% годовых. Купоны квартальные. Сбор заявок прошел 12 февраля. Техразмещение запланировано на 20 февраля. Предыдущий раз компания выходила на долговой рынок в декабре 2019 года, разместив выпуск 3-летних облигаций серии 001P-13 объемом 10 млрд рублей по ставке 6,45% годовых.

ООО "Рольф" установило ориентир ставки 1-го купона двухлетних облигаций серии 001P-02 объемом от 3 млрд рублей на уровне 9,25-9,50% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 9,58-9,84% годовых. Ранее назывался такой ориентир: премия 425 базисных пунктов к двухлетним ОФЗ. Сбор заявок на облигации запланирован на февраль. В предыдущий раз "Рольф" выходил на публичный долговой рынок в конце февраля 2019 года. Эмитент разместил дебютные рублевые трехлетние облигации по ставке 10,45% годовых. "Московская биржа" (MOEX: MOEX) в октябре 2018 года зарегистрировала программу биржевых облигаций компании серии 001Р объемом до 30 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет.

АО "Роснано" планирует 14 февраля провести размещение облигаций серии БО-002Р-02 с погашением в ноябре 2025 года, объемом 1,68 млрд рублей. Выпуск будет размещен по открытой подписке в рамках программы без госгарантии серии 002Р. В апреле 2019 года "Московская биржа" зарегистрировала эту программу объемом до 20 млрд рублей. Максимальный срок обращения облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы, составляет 10 лет с даты начала размещения. Срок действия программы - 10 лет.

АО "ВЭБ-лизинг" выкупило по оферте 300 тыс. 214 облигаций серии БО-04 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания выкупила 6,004% выпуска. Компания в феврале 2015 года провела размещение 10-летних бондов серии БО-04 на 5 млрд рублей по ставке 17,25% годовых. Ставка текущего купона - 5,79% годовых.