Американские фондовые индексы подскочили до новых рекордов по итогам торгов в среду. Фондовые рынки Японии, Китая и Гонконга падают в четверг. Нефть стабильна на торгах в четверг.

Американские фондовые индексы подскочили до новых рекордов по итогам торгов в среду благодаря сигналам замедления темпов распространения китайского коронавируса.

Данные властей КНР за вторник указали на сокращение числа новых случаев заболевших в провинции Хубэй до минимального в этом месяце уровня, а также снижение числа подозрений на случаи заражения по всей территории Китая.

Последние данные из КНР, однако, говорят о существенном росте числа новых случаев заражения коронавирусом, что в Комитете здравоохранения объясняют изменением метода диагностики заболевания. В провинции Хубэй, эпицентре эпидемии, за истекшие сутки зарегистрировано 242 случая летального исхода от пневмонии, вызываемой инфекцией, и 14 840 новых случаев заражения.

Сигналы ослабления эпидемии оказали поддержку фондовому рынку США в среду, хотя многие эксперты отмечают, что позитивная реакция является преждевременной.

"Реальные последствия коронавируса для глобального экономического роста неизвестны, как неизвестно и то, когда пройдет пик эпидемии", - отмечает аналитик Wells Fargo Investment Institute Скотт Рен.

"Трейдеры закладывают в фондовый рынок ожидания, что распространение коронавируса будет ограничено в ближайшей перспективе. Однако многие ставят под сомнение аккуратность публикуемых Китаем данных, касающихся заболеваемости и уровня смертности", - цитирует эксперта MarketWatch.

Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дэли заявила в среду, что распространение коронавируса обязательно будет иметь негативные последствия для китайской экономики, которые, возможно, распространятся в некоторой степени и на экономику США.

Тем временем американские компании продолжают отчитываться о результатах за четвертый квартал. На текущий момент отчеты опубликовали около 70% компаний, входящих в индекс S&P 500, при этом прибыль 71,1% из них превзошла прогнозы экспертов, показали данные FactSet.

Стоимость бумаг Micron Technology подскочила на 3,5% вслед за улучшением оценки акций чипмейкера аналитиками UBS до "покупать" с "держать".

Акции Lyft упали в цене на 10%. Американский сервис заказа такси увеличил выручку в четвертом квартале 2019 года до рекордного уровня - этот показатель впервые превысил $1 млрд, однако компания по-прежнему остается убыточной.

Бумаги Bed Bath & Beyond подешевели на 20,1%. Компания сообщила о снижении сопоставимых продаж в декабре и январе на 5,4%.

Акции американского производителя спортивной одежды Under Armour подорожали на 2,7% после падения цены на 16,7% по итогам предыдущих торгов на фоне более слабых, чем ожидалось, показателей прибыли и выручки компании за минувший квартал.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в среду поднялся на 275,08 пункта (0,94%) и составил 29551,42 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 21,7 пункта (0,65%) - до 3379,45 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 87,02 пункта (0,9%) и составил 9725,96 пункта.

Фондовые рынки Японии, Китая и Гонконга падают в четверг на данных о росте числа новых случаев заболевания пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, в КНР.

По последним данным, в китайской провинции Хубэй, эпицентре эпидемии, за истекшие сутки зарегистрировано 242 случая летального исхода от пневмонии, вызываемой инфекцией, и 14 840 новых случаев заражения. Эти данные сильно отличаются от информации по состоянию на минувший вторник, что в Комитете здравоохранения объясняют изменением метода диагностики заболевания. За вторник в провинции в результате заражения коронавирусом Covid-19 скончались 94 человека, число вновь заразившихся составило 1 638 человек.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 опустился в ходе торгов на 0,2%, гонконгский Hang Seng - на 0,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%, южнокорейский KOSPI - на 0,2%, австралийский S&P/ASX 200 прибавляет 0,2%.

"Объявление китайских властей, указавшее на рост заболеваемости, поколебало уверенность азиатских инвесторов", - отмечает старший аналитик по Азиатско-Тихоокеанскому региону (АТР) Oanda Джеффри Хэлли.

"Такое ощущение, что на них просто обрушилась реальность", - цитирует эксперта MarketWatch.

По словам Хэлли, рынок находится в состоянии неопределенности, пытаясь понять, что означает такая корректировка данных, которые считались надежными.

Акции SoftBank Group подешевели в четверг на 4,5%. Накануне цена бумаг взлетела почти на 12% благодаря тому, что американский суд одобрил сделку по покупке оператором связи T-Mobile конкурирующей Sprint, которая контролируется японской компанией.

Квартальный отчет SoftBank Group, обнародованный после закрытия рынка в среду, указал на 92%-ное снижение чистой прибыли компании в третьем финансовом квартале из-за потерь её фонда инвестиций в технологические проекты - Vision Fund.

Бумаги Nissan упали в цене на 1,6%. Ранее автопроизводитель сообщил, что подал очередной судебный иск к Карлосу Гону, потребовав от него 10 млрд иен ($90 млн) в качестве возмещения денежного ущерба, понесенного компанией в результате многолетних нарушений и мошеннических действий ее экс-главы.

Стоимость акций Honda увеличилась на 0,9%, японской нефтекомпании Inpex - подешевели на 0,6%.

В Гонконге дорожают акции Country Garden (0,6%) и Tencent (0,7%), но дешевеют бумаги CSPC Pharmaceutical (-2,8%) и China Life Insurance (-2%).

Цена бумаг южнокорейской Samsung Electronics увеличилась на 0,8%, австралийской энергокомпании Beach Energy - упала на 3,7%.

Нефть стабильна на торгах в четверг после скачка по итогам предыдущей сессии на сигналах замедления темпов распространения китайского коронавируса.

Оптимизм, связанный с тем, что снижение глобального спроса на нефть в результате эпидемии коронавируса может быть менее существенным, чем ожидалось, поддержал цены на нефть, несмотря на то, что данные Минэнерго США указали на рост запасов в стране по итогам третьей недели подряд.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 МСК составляет $55,78 за баррель, что на $0,01 (0,02%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду фьючерсы выросли в цене на $1,78 (3,3%), до $55,79 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,14 (0,27%) - до $51,31 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта составила $51,17 за баррель, поднявшись на $1,23 (2,46%) по сравнению с предыдущей сессией.

Последние данные из КНР, однако, говорят о существенном росте числа новых случаев заражения коронавирусом: в китайской провинции Хубэй, эпицентре эпидемии, за истекшие сутки зарегистрировано 242 случая летального исхода от пневмонии, вызываемой инфекцией, и 14 840 новых случаев заражения. Данные за истекшие сутки сильно отличаются от информации по состоянию на минувший вторник, что в Комитете здравоохранения объясняют изменением метода диагностики заболевания. За вторник в провинции в результате заражения коронавирусом COVID-19 скончались 94 человека, число вновь заразившихся составило 1 638 человек.

"Несмотря на то, что мы видим начавшуюся консолидацию цен на нефть, не стоит ждать их резкого скачка", - отмечает экономист Oversea-Chinese Banking Group Corp. в Сингапуре Хоуи Ли.

"Потеря рынком китайского спроса по-прежнему остается серьезной проблемой", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.

ОПЕК понизила оценку роста спроса на нефть на 2020 год на 230 тыс. б/с из-за коронавируса, говорится в ежемесячном отчете картеля. Согласно новым оценкам ОПЕК, спрос на нефть в 2020 году увеличится на 0,99 млн б/с - до 100,73 млн б/с.

Как сообщило в среду министерство энергетики США, запасы нефти в стране за минувшую неделю подскочили на 7,46 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали лишь рост на 2,3 млн баррелей.