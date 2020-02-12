Рынок акций РФ в среду превысил 1550п по индексу РТС на внешнем оптимизме, лидировал "Магнит"

Москва. 12 февраля. Рынок акций РФ в среду вырос вторые торги подряд на фоне подъема мировых фондовых площадок благодаря сигналам некоторого замедления темпов распространения китайского коронавируса, а также на фоне подорожавшей нефти в ожидании решения России относительно рекомендации ОПЕК+ по сокращению добычи; индекс РТС превысил 1550 пунктов, при этом лидировали бумаги "Магнита".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3122,27 пункта (+0,8%), индекс РТС - 1557,44 пункта (+1,2%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 5,2%.

Доллар просел до 63,16 рубля (-0,21 рубля).

Подорожали акции "Магнита" (+5,2%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+3,2% и +2,5% "префы"), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+2,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+2,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+2,5%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+2,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+2,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,9%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+1,9%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+1,8% и +4,6% "префы"), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT).

Акции НЛМК подросли на фоне известий о том, что совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды за четвертый квартал 2019 года в размере 5,16 рубля на акцию, что соответствует 148% FCF. Рекомендованная дата закрытия реестра на получение дивидендов - 6 мая 2020 года. За третий квартал дивиденды НЛМК составили 3,22 рубля на акцию.

Группа НЛМК сократила в четвертом квартале 2019 года показатель EBITDA на 27% по сравнению с третьим кварталом, до $480 млн, говорится в сообщении компании. Согласно консенсус-прогнозу, подготовленному "Интерфаксом", EBITDA в прошлом квартале составила $463 млн, снизившись на 29%.

Накануне на Дне инвестора "Газпрома" (MOEX: GAZP) в Нью-Йорке стало известно, что концерн может использовать нескорректированную чистую прибыль для расчета дивидендов за 2019 год. Кроме того, инвесторам напомнили, что "дочки" "Газпрома" начнут платить дивиденды в размере 50% от прибыли по МСФО с 2020 года.

На этих новостях подорожали акции "Газпрома" (+1,8%) и его "дочек" - "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+2,2%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (+2,7%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (+9,7%), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (+11,7%).

Просели бумаги "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,6%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-1%), "Мосбиржи" (-1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,9%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,7%) и подешевели "префы" Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,6%) после разъяснений, что на них не будет распространяться оферта ЦБ миноритариям Сбербанка.

Распространение коронавируса будет иметь последствия для китайской экономики в первом квартале 2020 года и, возможно, для американской экономики, заявил накануне глава Федрезерва США Джером Пауэлл. По его словам, пока слишком рано делать выводы о том, приведет ли эпидемия к устойчивым и значительным изменениям в экономике США, но Китай принял очень серьезные меры для борьбы с коронавирусом.

Распространение коронавируса не изменило ни прогнозы Федрезерва для американской экономики, ни мнение большинства членов Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) о том, что базовая процентная ставка должна остаться неизменной до конца текущего года.

В среду в Азии преобладал рост индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,7%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,9%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,9%), "плюсует" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 0,4-0,7%) и продолжился подъем в США (индекс S&P 500 вырос на 0,4% и превысил 3370 пунктов, обновив максимум).

По данным Госкомитета здравоохранения КНР, по состоянию на 00:00 часов по местному времени среды (19:00 МСК вторника) число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом Covid-19, в стране составило 44,653 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован в 1,113 тыс. случаев (смертность 2,49%).

Агентство Bloomberg отмечает, комментируя новые данные, что число новых случаев заболевания в провинции Хубэй снизилось до минимального в этом месяце уровня, а число подозрений на случаи заражения по всей территории Китая упало на 5 тыс. - до 16 тыс.

Нефть в среду подорожала в ожидании решения России относительно рекомендации по сокращению добычи. Первый исполнительный вице-президент "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) Равиль Маганов по итогам совещания у министра энергетики РФ Александра Новака сообщил журналистам, что основная часть российских нефтяных компаний склоняется к продлению сделки ОПЕК+ на второй квартал.

Вышедшая вечером в среду статистика Минэнерго США о запасах оказалась в целом негативной, что приостановило подъем котировок. Резервы нефти в США за неделю выросли на 7,46 млн баррелей при прогнозах роста на 2,9-3,2 млн баррелей, хотя запасы дистиллятов сократились на 2 млн баррелей при прогнозах снижения на 0,75 млн баррелей.

Тем не менее, цена Brent к 18:50 МСК на $1,2 превышала уровень суточной давности. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent составила $55,73 за баррель (+3,2% и +1,4% накануне), мартовская цена WTI - $51,31 за баррель (+2,7% и +0,8% во вторник).

Служба энергетической информации (Energy Information Administration, EIA) Минэнерго США снизила свой прогноз мирового спроса на нефть и жидкое топливо в первом квартале на 800 тыс. б/с, до 100,26 млн б/с, из-за вспышки коронавируса и более теплой зимы.

ОПЕК в своем отчете понизила оценку роста спроса на нефть в 2020 году на 230 тыс. б/с - до 100,73 млн б/с из-за коронавируса, чуть понизив показатель 2019 года. Эксперты картеля также полагают, что коронавирус снизит роста спроса на нефть в первом полугодии на 400 тыс. б/с.

По оценке аналитика компании "БКС Премьер" Сергея Дейнеки, в середине недели российский рынок акций продолжил рост, закрепившись выше рубежа 3100 пунктов по индексу МосБиржи на внешнем оптимизме, подогретом новостями о замедлении роста числа зараженных коронавирусом из Китая. На этом фоне снизился градус опасений за спрос и на нефтяном рынке.

На рост общерыночных риск-аппетитов, помимо новостей с "вирусного фронта", также могли повлиять слова главы ФРС Пауэлла о том, что американская экономика находится в хорошем состоянии, а также объявленные Народным банком КНР стимулы в виде дешевых кредитов предприятиям, пострадавшим из-за масштабных ограничительных мер, связанных с борьбой с распространением коронавируса.

В четверг характер торгов на российском рынке продолжит определяться главным образом состоянием внешнего фона, новостями о ходе борьбы с вирусной угрозой, ценовой конъюнктурой в нефти. Также в четверг Международное энергетическое агентство (МЭА) представит свежий обзор по рынку нефти. Индекс МосБиржи в четверг будет двигаться в пределах диапазона 3085-3135 пунктов, считает аналитик.

Как отмечают аналитики Sberbank CIB, в рамках Дня инвестора менеджмент "Газпрома" дал понять, что все дочерние компании группы выплатят в 2020 году дивиденды за 2019 год в размере 50% чистой прибыли по МСФО. Это предполагает, что "Газпром нефть" перейдет на 50%-ный коэффициент дивидендных выплат уже в текущем году, то есть на год раньше, чем ожидалось. Такое решение является умеренно позитивным фактором для котировок акций "Газпром нефти". В результате дивидендная доходность в 2020 году повысится максимум на 1 процентный пункт и превысит 9%, что предполагает дивиденд за второе полугодие 2019 года в размере 23,6 рубля на акцию (при условии распределения в общей сложности 50% чистой прибыли компании за весь 2019 год). Компания выплатила промежуточный дивиденд за первое полугодие в размере 18,14 рубля на акцию, что соответствовало доходности 4% и коэффициенту дивидендных выплат 41%. В 2020 году в виде дивидендов будет выплачено в общей сложности $2,7 млрд (включая дивиденды за первое полугодие 2020 года), что будет полностью покрыто свободными денежными потоками компании после выплаты процентов ($3,0 млрд), полагают аналитики Sberbank CIB.

Ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков также обратил внимание на рост акций "Газпрома", которые поддержали рост индексов. Прибыль "Газпрома" в 2019 году по МСФО снизилась на 8%, но за счет повышения доли прибыли, направляемой на дивиденды, выплаты акционерам могут немного возрасти. Сбербанк торговался в незначительном "минусе", но иного сложно было ожидать. Выкуп Минфином у ЦБ РФ будет производиться по средней цене за шесть месяцев до первой сделки. Надежды есть лишь в том, что финансовое ведомство может настоять на увеличении доли прибыли, направляемой на дивиденды, но это уже может стать историей весьма далекого будущего. Акции НЛМК выросли за счет рекомендаций совета директоров выплатить дивиденды по итогам четвертого квартала в размере 5,16 рубля на бумагу.

В Европе индексы подросли за счет небольшого улучшения статистики по коронавирусу, но не по экономике самой еврозоны. Промышленное производство в зоне единой валюты упало в декабре на 4,1% в годовом выражении при ожиданиях снижения на 2,3%. Создается впечатление, что на рынках Европы и США активно готовятся к будущей девальвации валют, так как прямые экономические данные пока не поддерживают столь оптимистичных "быков".

Вышедший вечером в среду отчет Минэнерго США напомнил участникам торгов о растущих запасах, что остановило восходящую коррекцию котировок. ОПЕК в своем ежемесячном обзоре снизила прогноз роста спроса на нефть в текущем году до 990 тыс. б/с к объему 2019 года, что на 230 тыс. б/с меньше, чем в январском прогнозе.

Российский рынок акций ведет себя достаточно осторожно, так как снижение спроса в КНР непосредственно касается экспорта российских компаний. Поэтому осторожность на "Мосбирже" будет преобладать и далее, считает Кочетков.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок в среду подогревался благоприятным внешним фоном и корпоративными историями. Акции "ОГК-2" и "ТГК-1" получили поддержку от решения "Газпрома" перевести компании на дивидендные выплаты по итогам 2019 года в размере 50% от чистой прибыли по МСФО, что предполагает весомое их увеличение. Акции "Газпрома" (238,03 рубля) закрепились выше средней полосы Боллинджера дневного графика (237 рублей), что дает сигнал на дальнейший рост в район верхней полосы, к 256 рублям. У уровня 245 рублей котировки, однако, встретятся с сильным сопротивлением (средняя полоса Боллинджера недельного графика), которое представляет собой опасность для краткосрочных и среднесрочных "быков". Сигналом в пользу возвращения к нисходящему тренду стало бы закрепление бумаг ниже 230,5 рубля.

Нефть Brent пытается закрепиться выше $55 за баррель, однако фундаментальные сигналы на рынке склоняются в сторону негативных, учитывая рост запасов сырья в США.

Импульс к росту фондовым рынкам придают сообщения о возможном достижении в феврале пика коронавируса. В СМИ, однако, также появились сообщения о том, что в КНР изменили методику регистрации новых случаев заболевания, в результате чего масштаб эпидемии может быть недооценен.

Индексы МосБиржи и РТС устремились к 3125 и 1570 пунктам, где проходят средние полосы Боллинджера дневных графиков. Рост, однако, нельзя назвать бурным, что предупреждает о возможности разворота на ближайших сессиях - особенно при неспособности преодолеть важные сопротивления, считает Кожухова.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста в среду выступили акции "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+21% и +32% "префы"), "Саратовэнерго" (MOEX: SARE) (+13,2% и +39,8% "префы"), ПАО "ТНС энерго Ярославль" (MOEX: YRSB) (+12,9%), "Камчатскэнерго" (MOEX: KCHE) (+8,9%), "Квадры" (MOEX: TGKD) (+6,4%).

Подешевели бумаги ПАО "Липецкая энергосбытовая компания" (MOEX: LPSB) (-6,8%), ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (-4,7%), "префы" ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (MOEX: JNOS) (-4,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 93,873 млрд рублей (из них 19,803 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома").