12 февраля 2020 года 18:41
Цены евробондов РФ в среду скорректировались вниз вслед за снижением котировок UST
Москва. 12 февраля. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в среду корректируются вниз вслед за снижением цен американских казначейских обязательств (US Treasuries) из-за падения интереса инвесторов к "защитным" активам. При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов в целом незначительные.
Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК снизилась на 9 базисных пунктов по отношению к закрытию 11 февраля и составила 113,94% от номинала, что соответствует доходности 2,435% годовых (рост на 2,5 базисного пункта к предыдущему торговому дню).
Стоимость американских трехлетних US Treasuries к 18:15 МСК снизилась относительно итогов предыдущего торгового дня на 3 базисных пункта - до 100,94% от номинала (доходность выросла на 1,5 базисного пункта, составив 1,455% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США расширился всего на 1 пункт и составил 98 базисных пунктов.
Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году снизились по отношению к предыдущему торговому дню на 46 базисных пунктов - до 137,81% от номинала (доходность выросла на 2,5 базисного пункта и составила 3,505% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели на 35 базисных пунктов - до 133,72% от номинала (доходность выросла на 2 пункта и составила 3,44% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году снизились в цене на 8 базисных пунктов - до 113,03% от номинала, что соответствует доходности 2,5% годовых (рост на 1,5 пункта к предыдущему дню), а евробонды РФ с погашением в 2023 году подешевели на 7 базисных пунктов, до 109,65% от номинала (доходность выросла на 2 базисных пункта - до 2,07% годовых).
Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году снизился в цене на 38 базисных пунктов, подешевев до 130,57% от номинала (доходность выросла на 2 пункта и составила 3,505% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году подешевел на 14 базисных пунктов, до 110,9% от номинала (доходность выросла на 2 пункта, до 2,61% годовых).
"Сегодня достаточно позитивный день для всех рисковых активов благодаря снижению опасений инвесторов относительно масштабов негативного влияния китайского коронавируса на мировую экономику. В итоге мы видим активный рост мировых фондовых и товарных рынков, что позитивно влияет на динамику российского рубля. Все это способствует формированию позитивного настроя и в секторе рублевых гособлигаций. Вместе с тем котировки еврооблигаций России сегодня снижаются вслед за негативной ценовой динамикой базовых активов - US Treasuries. При этом суверенные спреды российских бумаг остаются на минимальных значениях", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела продаж на долговых рынках ФГ "БКС" Марат Сорокин.
Опубликовано: /Финмаркет/
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