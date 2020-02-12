Julius Baer видит потенциал роста доходности по государственным облигациям США

Эпидемия коронавируса может быть побеждена, и глобальная экономика снова ускорит рост в среднесрочной перспективе; при таком сценарии ожидается рост доходности по государственным облигациям США, говорится в комментарии Julius Baer.

"Национальная федерация независимого бизнеса США, представляющая интересы небольших и средних американских компаний, опубликовала ежемесячный отчет, который более чем оправдал ожидания, - отмечает руководитель отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркус Алленшпах. - В целом, индекс общего состояния экономики в январе вырос до 104,3 пункта, что является очень высоким результатом".

Составляющие индекса также принесли хорошие новости, включая рост прогнозов по продажам, планы по повышению капитальных расходов и увеличению зарплат для закрытия текущих вакансий, подчеркивает эксперт Julius Baer. Федерация заключает, что никакие внутренние факторы не остановят рост американской экономики. При этом, организация разделяет общие опасения потенциальных последствий вспышки коронавируса и считает, что ФРС США будет готова решить на своей следующей встрече в марте, требуется ли в этой связи изменение политики.

"Такая позиция является даже более радикальной, чем ожидания рынка краткосрочных капиталов о том, что регулятор снизит ключевую ставку летом. Мы видим пространство для разочарований в этой связи и ожидаем роста доходности по государственным облигациям, поскольку наш базовый сценарий не предполагает снижения ставок ФРС США", - заключает Маркус Алленшпах.