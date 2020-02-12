ИК "Велес Капитал" подтверждает целевую цену акций НЛМК в 202 рубля и рекомендацию "покупать"

Аналитики ИК "Велес Капитал" подтверждают целевую цену акций НЛМК в 202 рубля и рекомендацию "покупать" с потенциалом роста 45% от текущих значений, сообщается в комментарии ИК.

"Совет директоров НЛМК рекомендовал дивиденды за IV квартал 2019 г. в размере 5,16 руб. на акцию, что соответствует квартальной дивидендной доходности на уровне 3,8%. Мы считаем, что размер дивидендных выплат в IV квартале является очень высоким: компания направила на дивиденды 148% свободного денежного потока, а дивидендная доходность акций НЛМК существенно превзошла показатель "Северстали" (2,8%) и ММК (3,3%). По итогам 2019 г. НЛМК направил на дивиденды 120% FCF, что выше целевого уровня в 100% FCF. Мы подтверждаем целевую цену акций НЛМК в 202 руб. и рекомендацию "покупать" с потенциалом роста 45% от текущих значений", - пишет ведущий аналитик по нефтегазовому сектору ИК "Велес Капитал" Александр Сидоров.