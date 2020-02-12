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Главная / Мнения аналитиков / ИК "Велес Капитал" подтверждает целевую цену акций НЛМК в 202 рубля и рекомендацию "покупать"
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В 2019 г. рост ВВП РФ составил 1,3%, при этом в 4-м квартале темпы роста увеличилась до 2,3% - Путин
12 февраля 2020 года 16:28
ИК "Велес Капитал" подтверждает целевую цену акций НЛМК в 202 рубля и рекомендацию "покупать"
Аналитики ИК "Велес Капитал" подтверждают целевую цену акций НЛМК в 202 рубля и рекомендацию "покупать" с потенциалом роста 45% от текущих значений, сообщается в комментарии ИК. "Совет директоров НЛМК рекомендовал дивиденды за IV квартал 2019 г. в размере 5,16 руб. на акцию, что соответствует квартальной дивидендной доходности на уровне 3,8%. Мы считаем, что размер дивидендных выплат в IV квартале является очень высоким: компания направила на дивиденды 148% свободного денежного потока, а дивидендная доходность акций НЛМК существенно превзошла показатель "Северстали" (2,8%) и ММК (3,3%). По итогам 2019 г. НЛМК направил на дивиденды 120% FCF, что выше целевого уровня в 100% FCF. Мы подтверждаем целевую цену акций НЛМК в 202 руб. и рекомендацию "покупать" с потенциалом роста 45% от текущих значений", - пишет ведущий аналитик по нефтегазовому сектору ИК "Велес Капитал" Александр Сидоров.
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Компании упоминаемые в новости: НЛМК
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.12 февраля 2020 года 19:00
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.12 февраля 2020 года 18:41
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.12 февраля 2020 года 15:35
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Москва. 12 февраля. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в среду днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря дорожающей нефти и позитивной динамике мировых рынков. читать дальше
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.12 февраля 2020 года 15:15
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.12 февраля 2020 года 14:22
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