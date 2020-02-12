Рубль днем укрепляется к доллару и евро благодаря дорожающей нефти и позитивной динамике мировых рынков

Москва. 12 февраля. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в среду днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря дорожающей нефти и позитивной динамике мировых рынков.

Курс доллара США составил 63,05 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 32 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 68,8 руб./EUR1, подешевев на 41,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 36,16 копейки - до 65,64 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 13 февраля на 90,2 копейки, до 63,047 руб./$1, и уменьшил курс евро на 98,41 копейки, до 68,7843 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль днем растет к доллару и евро на старте торгов благодаря позитивной динамике мировых рынков и дорожающей нефти на сигналах замедления темпов распространения китайского коронавируса.

В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени среды (19:00 МСК вторника) число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом Covid-19, составило 44,653 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован в 1,113 тыс. случаев, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.

По официальным данным, за истекшие сутки число заразившихся увеличилось по стране на 2,015 тыс. человек, смертельных случаев - на 97.

Агентство Bloomberg отмечает, комментируя новые данные, что число новых случаев заболевания в провинции Хубэй снизилось до минимального в этом месяце уровня, а число подозрений на случаи заражения по всей территории Китая упало на 5 тыс. - до 16 тыс.

Накануне состоялось выступление главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард в Европарламенте. Лагард сказала, что мягкая денежно-кредитная политика ЕЦБ негативно влияет на доход от сбережений и толкает вверх цены активов, вновь призвав правительства государств еврозоны принять меры для стимулирования экономического подъема.

В отличие от председателя Федрезерва Джерома Пауэлла, который в ходе выступления в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США во вторник предупредил о рисках коронавируса для американской экономики, Лагард не затрагивала тему китайской эпидемии.

"Внешний фон преимущественно благоприятный, аппетит к риску на глобальных площадках восстанавливается в свете снижения темпов распространения коронавируса. Рубль получает поддержку от улучшения настроений, а также от восстановления цен на нефть, которые накануне прибавили 2%. Дополнительную заметную поддержку рублю оказали внутренние факторы, в частности, сообщение о выходе ЦБ из капитала Сбербанка (MOEX: SBER) и предстоящая в этой связи продажа иностранной валюты в рамках бюджетного правила. (. . .) Тем не менее, настроения на глобальных площадках, аппетит инвесторов к риску и их влияние на глобальные потоки капитала продолжат играть определяющую роль для курса рубля. Дополнительным фактором поддержки для рубля сегодня могут оказаться еженедельные аукционы по размещению ОФЗ, где будут предложены бумаги с погашением в 2039 и в 2027 годах", - отмечает аналитик Нордеа-банка Григорий Жирнов.

Во вторник сообщалось, что Минфин России и Банк России разработали законопроект, который предусматривает выход ЦБ из капитала Сбербанка. Пакет акций Сбербанка у регулятора планируется выкупить за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости. ЦБ владеет 50% + 1 уставного капитала Сбербанка (52,3% обыкновенных акций).

Банк России также сообщил, что продажа на внутреннем рынке валюты, которую он получит из ФНБ в рамках бюджетного правила в связи с покупкой за счет средств фонда пакета акций Сбербанка, будет осуществлена равномерно в течение периода от трех до семи лет после заключения сделки.

Параметры продажи Банком России валюты, которую он приобретет у ФНБ в связи с покупкой у регулятора акций Сбербанка, будут определены независимо от текущих операций с валютой в рамках бюджетного правила, рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе ЦБ.

При этом ЦБ отмечает, что определит значение общей корректировки операций по продаже и покупке валюты в рамках бюджетного правила, будет проводить их на нетто-основе, то есть не будет одновременно осуществлять разнонаправленные операции.

По мнению ведущего аналитика компании "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, у сделки также есть второстепенный эффект, который существенно меняет расклад сил на валютном рынке. "Фактически создается механизм, который позволит ЦБ РФ не только тормозить укрепление рубля, но также препятствовать его излишнему ослаблению. Даже при условии, что Минфин продолжит закупать валюту в рамках бюджетного правила, встречные операции регулятора, по сути, будут компенсировать это давление на рубль. Вероятно, что мы наблюдаем слом стереотипа, когда финансовому ведомству приписывают стратегию долгосрочной слабости национальной валюты. Вероятно, что Минфин начинает осознавать, что для экономики более важна относительная стабильность курса. (. . .) Покупка пакета Сбербанка у ЦБ РФ с последующей продажей валюты формирует механизм поддержки рубля в более узком коридоре, чем это предусмотрено в рамках бюджетного правила. Если в акциях Сбербанка сделка не вызвала какого-то энтузиазма, то вот в рубле реакция была однозначно положительной", - подчеркивает Кочетков.

По словам начальника отдела глобальных исследований компании "Открытие брокер" Михаила Шульгина, ЦБ произведет общую корректировку покупки/продажи валюты в рамках бюджетного правила, операции будут проводиться на нетто-основе, и в ближайшие два года продажа валюты будет сальдироваться с отложенными покупками, восполняющими паузу 2018 года.

"К примеру, в прошлый период - с 16 января по 6 февраля текущего года - ЦБ ежедневно покупал на открытом рынке валюту на 21 млрд рублей (свои отложенные покупки + бюджетное правило Минфина). Если бы в тот месяц регулятор проводил на нетто-основе отложенные покупки валюты и ее продажу по пакету акций Сбербанка, получили бы сокращение интервенций против рубля на 18,4%. В текущем месяце и до 5 марта ЦБ покупает для себя и Минфина валюту на 14 млрд рублей ежедневно. Соответственно, продажи валюты на $60,8 млн в день сократили бы объем интервенций против рубля на 27,4%, а ежедневные продажи валюты в объеме $36,5 млн (5-летний период) - на 16,5%. И то, и другое - вполне ощутимо, даже если цифры скорректировать на 700 млрд рублей, которые Банк России предполагает включить в свои доходы по итогам 2020 года", - отметил Шульгин.

"ЦБ уже заявил, что планирует конвертировать средства постепенно, в течение 3-7 лет, фактически уменьшив объем "докупок", которые сейчас регулятор совершает в объеме $10 млрд в год. По нашим оценкам, такая схема позволит курсу доллара быть ниже на 1,3-2,5 руб./$1 в зависимости от конкретных параметров, что может стать очередным инструментом сдерживания ослабления рубля при формальном сохранении плавающего курса, при этом мы можем столкнуться с существенным локальным ростом профицита рублевой ликвидности", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Цены на нефть эталонных марок в среду поднимаются на новостях о возможном замедлении распространения коронавируса в КНР и на ожидании данных Минэнерго США о запасах.

Апрельские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК выросли на 2,17% - до $55,18 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на март на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) поднимаются к этому времени на 1,64% - до $50,76 за баррель.

Рынок Brent продолжает оставаться в состоянии контанго, когда ближайший фьючерс стоит дешевле следующего за ним, практически до конца года, пишет Bloomberg. Однако разница в стоимости контрактов сократилась с $0,33 в конце прошлой недели до $0,1, что может свидетельствовать о снижении опасений перенасыщения рынка в ближайшее время.

Трейдеры ожидают решения России относительно рекомендации технического комитета ОПЕК+ по дополнительному сокращению добычи нефти. В среду министр энергетики РФ Александр Новак должен обсудить с топ-менеджерами нефтяных компаний реализацию сделки ОПЕК+. Накануне он заявил, что "Россия внимательно изучает рекомендацию технического комитета" ОПЕК+.

Тем временем, данные Американского института нефти (API) показали рост запасов нефти в США на прошлой неделе на 6 млн баррелей, что может стать максимальным их повышением за последние три месяца. Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем прогнозируют рост на 3,2 млн баррелей. Официальная статистика по запасам будет обнародована министерством энергетики США в среду в 18:30 МСК.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов слегка понизились в среду по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок, которая осталась на отметке 7,18% годовых, в то время как MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 6,1% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев снизились на 1 б.п. - до 6,24%, 6,27% и 6,29% годовых соответственно.