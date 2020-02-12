Движение курса существенно ниже 63 руб./$ пока выглядит маловероятным - Банк "Санкт-Петербург"

Движение курса существенно ниже 63 руб./$ пока выглядит маловероятным, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Рубль укрепляется на общей волне позитива, выступая лидером среди других валют развивающихся стран. Поддержку курсу оказывают в том числе новости о продаже доли ЦБ в Сбербанке с использованием схемы, которая может привести к умеренному укреплению национальной валюты. При этом снижение курса существенно ниже 63 руб./$ пока выглядит маловероятным", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".