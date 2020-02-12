Уралсиб ждет формирования книги заявок на новые облигации МТС вблизи ставки 6,65% годовых

Аналитики Уралсиба ждут формирования книги заявок на новые облигации МТС серии 001Р-14 вблизи ставки 6,65% годовых, сообщается в обзоре корпорации.

ПАО "Мобильные Телесистемы" (МТС) (ВВ+//ВВ+) в среду, с 11:00 до 16:00, будет принимать заявки инвесторов на выпуск серии 001Р-14, о чем стало известно накануне. Выпуск является семилетним, оферты не предусмотрено. Планируется, что его объем составит 10 млрд руб. Ориентир ставки первого купона заявлен в диапазоне 6,75–6,9% годовых, что транслируется в доходность к погашению 6,92–7,08% годовых и спред к кривой ОФЗ около 90–105 б.п., отмечает аналитик Уралсиба Ольга Стерина.

"Это будет самая длинная бумага на кривой эмитента. В предыдущий раз МТС выходила на первичный рынок в декабре прошлого года, разместив трехлетний выпуск серии 001Р-13, который сейчас на вторичном рынке предлагает доходность 6,4% годовых и спред к ОФЗ около 85 б.п. Чуть более длинный МТС 001Р-12 торгуется с доходностью 6,6% годовых и спредом к ОФЗ приблизительно 90 б.п., однако оба выпуска малоликвидны. На прошлой неделе "Ростелеком" (ВВ+/-/ВВВ-) собрал книгу заявок на семилетнюю бумагу под ставку купона 6,65% годовых, а "Металлоинвест" (ВВ+/Ва1/ВВ+) – на выпуск с шестилетней офертой и ставкой 6,55% годовых. Мы полагаем, что первоначально заявленный МТС ориентир будет понижен и книга заявок будет собрана вблизи ставки купона 6,65% годовых. Размещение выпуска на бирже предварительно запланировано на 20 февраля", - пишет специалист Уралсиба.