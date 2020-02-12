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12 февраля 2020 года 11:45

Рынок акций РФ утром подрос вслед за миром, индекс МосБиржи не удержал 3100п из-за укрепления рубля

Москва. 12 февраля. Рынок акций РФ утром в среду подрос вслед за мировыми площадками на сигналах некоторого замедления темпов распространения китайского коронавируса, а также на фоне дорожающей нефти в ожидании решения России относительно рекомендации ОПЕК+ по сокращению добычи; индекс МосБиржи протестировал 3100 пунктов, но не удержал рубеж из-за укрепления рубля.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 3096,43 пункта (-0,04%, в начале торгов индекс поднимался выше 3110 пунктов), индекс РТС - 1547,81 пункта (+0,5%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) разнополярная в пределах 3,1%.

Доллар просел до 63,04 рубля (-0,33 рубля).

Подорожали рублевые акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (+3,1% и +1,3% "префы"), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,6% и +0,1% "префы"), "Газпрома" (+1,5%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1,4%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+1,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,9%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,5%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+0,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,3%).

Подскочили на 1% акции "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (до 138,5 рубля) на фоне известий, что совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды за IV квартал 2019 года в размере 5,16 рубля на акцию, что соответствует 148% FCF. Рекомендованная дата закрытия реестра на получение дивидендов - 6 мая 2020 года. За III квартал дивиденды НЛМК составили 3,22 рубля на акцию.

Группа НЛМК сократила в IV квартале 2019 года показатель EBITDA на 27% по сравнению с третьим кварталом, до $480 млн, говорится в сообщении компании. Согласно консенсус-прогнозу, подготовленному "Интерфаксом", EBITDA в прошлом квартале составила $463 млн, снизившись на 29%.

Просели бумаги ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,8%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-1,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1%), "Мосбиржи" (-0,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,6%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-0,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,3%).

В США индексы S&P 500 и Nasdaq во вторник выросли на 0,1-0,2% и обновили свои максимумы, Dow Jones по итогам дня не изменился.

Поддержку рынку оказали сигналы некоторого замедления темпов распространения китайского коронавируса. Кроме того, трейдеры оценивали выступление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, представившего полугодовой доклад о денежно-кредитной политике в Комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США.

Распространение коронавируса будет иметь последствия для китайской экономики в первом квартале 2020 года и, возможно, для американской экономики, заявил Пауэлл, отвечая на вопросы законодателей. По его словам, пока слишком рано делать выводы о том, приведет ли эпидемия к устойчивым и значительным изменениям в экономике США.

"Сейчас мы не можем оценить экономические последствия", - отметил он, добавив, что "Китай принял очень серьезные меры для борьбы с коронавирусом".

Распространение коронавируса не изменило ни прогнозы Федрезерва для американской экономики, ни мнение большинства членов Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) о том, что базовая процентная ставка должна остаться неизменной до конца текущего года.

В среду в Азии также преобладал рост индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,7%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,9%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,9%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 прибавляют 0,2-0,4%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 вырос на 0,2%).

По данным Госкомитета здравоохранения КНР, по состоянию на 00:00 часов по местному времени среды (19:00 мск вторника) число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом Covid-19, в стране составило 44,653 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован в 1,113 тыс. случаев (смертность 2,49%).

Агентство Bloomberg отмечает, комментируя новые данные, что число новых случаев заболевания в провинции Хубей снизилось до минимального в этом месяце уровня, а число подозрений на случаи заражения по всей территории Китая упало на 5 тыс. - до 16 тыс.

Нефть в среду дорожает в ожидании решения России относительно рекомендации по сокращению добычи и публикации данных Минэнерго США о запасах; цена Brent на $0,6 превысила уровень, что отмечался при закрытии рынка акций РФ во вторник. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $55,17 за баррель (+2,2% и +1,4% накануне), мартовская цена WTI - $50,71 за баррель (+1,5% и +0,8% во вторник).

Трейдеры ожидают решения России относительно рекомендации технического комитета ОПЕК+ по дополнительному сокращению добычи нефти. Во вторник министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что "Россия внимательно изучает рекомендацию технического комитета с целью оценки ситуации и определения взвешенного подхода, основанного на интересе рынка в целом".

Данные Американского института нефти (API) показали рост запасов нефти в США на прошлой неделе на 6 млн баррелей, что может стать максимальным ростом за последние три месяца. Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем прогнозируют рост на 3,2 млн баррелей. Официальная статистика по запасам будет обнародована министерством энергетики США в среду в 18:30 МСК.

Служба энергетической информации (Energy Information Administration, EIA) Минэнерго США снизила свой прогноз мирового спроса на нефть и жидкое топливо в первом квартале на 800 тыс. б/с, до 100,26 млн б/с, из-за вспышки коронавируса и более теплой зимы.

Как отмечают аналитики ИК "Атон", поддержку внешним рынкам оказало выступление главы ФРС Пауэлла, который положительно оценил экономические перспективы США и заверил, что ФРС внимательно следит за негативным влиянием эпидемии коронавируса.

Министр энергетики РФ Новак в среду планирует встречу с представителями российских нефтяных компаний. Акции "Газпрома" подогрели новости с прошедшего накануне Дня инвестора в Нью-Йорке, где компания озвучила целый ряд позитивных моментов. Есть вероятность, что "Газпром" (MOEX: GAZP) примет решение отказаться от корректировки чистой прибыли на неденежные статьи, чтобы выплачивать более высокие дивиденды. Повысился спрос на акции "ОГК-2" (MOEX: OGKB) и "ТГК-1" (MOEX: TGKA) после того, как "Газпром" объявил, что его дочерние структуры будут выплачивать дивиденды в размере 50% от чистой прибыли, отмечают эксперты.

Аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов также полагает, что бумаги "Газпрома" растут на корпоративных новостях, причем отскок цен больше вызван закрытием "коротких" позиций, поскольку бумаги концерна были одними из худших с начала года. Следует с большой осторожностью подходить к среднесрочным покупкам акций газовой монополии, пока не прояснится вопрос с достройкой "Северного потока 2" и новыми возможными американскими санкциями в отношении участников проекта и покупателей газа.

Акции Сбербанка сбавили темпы роста, спровоцированного новостями о выкупе правительством РФ контрольного пакета (50% плюс одна акция) банка у ЦБ РФ. Никаких преимуществ от перевода акций "из одного кармана в другой" банк не получит. Однако позитивной новостью является то, что миноритарным акционерам будет предложена оферта по средней цене за последние 6 месяцев - это будет удерживать котировки от просадки. Таким образом, акции Сбербанка становятся неким защитным инструментом при возобновлении падения российского рынка в целом, считает аналитик.

Рост нефти носит пока чисто спекулятивный характер, следует помнить, что в последние дни уже неоднократно случалось, что нефть начинала снижаться после открытия американских фондовых площадок. Важным для нефти будет статистика по ее запасам в США. Если нефть Brent сумеет закрепиться выше $55 за баррель, то возможен дальнейший рост в район $58-58,5. Более дорогую нефть можно будет увидеть лишь при росте потребления этого сырья в Китае и появлении определенности с позицией России в вопросе снижения квот на добычу странами ОПЕК+, считает Антонов.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, рынок акций пока не особо спешит устраивать ралли, поскольку надежды на скорое прохождение пика коронавирусной инфекции пока остаются слабыми. Спекулянты постоянно готовы вновь устроить распродажи. В рамках текущей дивидендной стратегии "Газпрома" инвесторы вправе ждать увеличения дивидендных выплат до 30% от прибыли по МСФО в 2019 году. Таким образом, даже при снижении прибыли можно рассчитывать на увеличение выплат до 17,02 рубля на акцию по сравнению с 16,61 рублей по итогам 2018 года.

Сделка по покупке контрольного пакета Сбербанка у ЦБ РФ, по сути, является нейтральной для акций банка. Разве только Минфин РФ сможет протолкнуть решение об увеличении доли прибыли, направляемой на дивиденды.

В целом, отечественный рынок акций продолжает осторожное движение вверх, а рубль пытается укрепиться до 63 руб./$1. В среду последний день с дивидендами торгуются акции Polymetal (MOEX: POLY) (выплаты спецдивидендов - 12,61 рубля, или $0,2 на акцию).

Как отмечает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Роман Антонов, инвесторы позитивно отреагировали на новости о замедлении темпов распространения коронавируса, пик которого придется на конец февраля. При этом неопределенность вокруг замедления деловой активности и потребительских расходов в Китае сохраняется, что, впрочем, не мешает росту фондовых рынков.

Поддержку инвесторам оказывают меры центральных банков. Народный банк Китая продолжает вливать ликвидность, что позволило индексу Shanghai Composite почти вернуться к уровням, отмечавшимся до начала пандемии вируса. Уверенно продолжает себя чувствовать и американский рынок, где индексы находятся на максимумах.

Пауэлл в очередной раз заявил о стабильности американской экономики. Распространение коронавиурса способно повлиять на экономическую активность в США, но пока ФРС не может оценить негативный эффект.

Российский рынок акций пытается начать фазу восстановления на фоне прекращения падения нефтяных котировок и склонности к росту мировых площадок. Внешний фон в среду свидетельствует о сдержанной динамике, индекс МосБиржи попытается преодолеть уровень 3100 пунктов, но движение к 3150 пунктам без сильных драйверов ввиду значительного улучшения внешней конъюнктуры будет затруднительным, считает Антонов.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО АКБ "Приморье" (MOEX: PRMB) (+26,3%), ПАО "Липецкая энергосбытовая компания" (MOEX: LPSB) (+17,4%), "ОГК-2" (+6%), "ТГК-1" (+5,6%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (+2,9%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+2,6% и +6,6% "префы").

Подешевели бумаги ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (-3,4%), ПАО "Выборгский судостроительный завод" (MOEX: VSYD) (-1,9%), Polymetal (-1,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 18,833 млрд рублей (из них 6,516 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома").


Опубликовано: /Финмаркет/
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