Валютный курс в среду останется в диапазоне 62,50-63,50 руб./долл. - РФПИ

Рубль в сложившихся условиях может продолжить умеренный рост и в среду, однако чрезмерного укрепления не ожидается, предполагается сохранение диапазона 62,50-63,50 руб./долл., говорится в комментарии главного экономиста РФПИ Дмитрия Полевого.

"Торги вторника рубль завершил лидером среди ЕМ валют, укрепившись к USD сразу на 1,2% до 63,25-63,40/USD, - отмечает эксперт РФПИ. - Утренняя стабильность ниже 64,00/USD обеспечивалась продажами экспортеров на этом уровне, которым противостояли продолжающиеся покупки со стороны локальных участников. Однако все это отошло на второй план после анонса планов Минфина выкупить у ЦБ долю в Сбербанке за счет средств ФНБ. Для валютного рынка это важно, поскольку сделка будет предполагать постепенную конверсию чуть более US$40 млрд на рынке в течение 3-7 лет. Масштабы влияния на рубль будут определяться длительностью периода, предполагая объем операций в размере US$6-14 млрд в год. По нашим грубым оценкам, это может дополнительно укрепить рубль на 3-6% относительно сценария неизменных внешних и внутренних условий. Однако для инвесторов этого было достаточно, чтобы частично отыграть эти новости уже вчера, особенно учитывая умеренно-позитивный внешний фон".