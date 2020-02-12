Определяющую роль для рубля играют настроения на глобальных площадках, "аппетит" к риску и их влияние на глобальные потоки капитала - "Нордеа банк"

Настроения на глобальных площадках, "аппетит" инвесторов к риску и их влияние на глобальные потоки капитала продолжат играть определяющую роль для курса рубля, говорится в обзоре "Нордеа банка". Дополнительным фактором поддержки для рубля в среду могут оказаться еженедельные аукционы по размещению ОФЗ.

Рубль с начала недели укрепился на 1,7% в паре с долларом и на 2,1% в паре евро, демонстрируя существенно более сильную динамику, чем большинство валют развивающихся стран, индекс которых укрепился на 0,4% за аналогичный период, констатируют аналитики "Нордеа банка". В моменте российская валюта тестирует отметку 63 в паре с долларом и находится ниже отметки 69 в паре с евро.

Внешний фон преимущественно благоприятный, "аппетит" к риску на глобальных площадках восстанавливается в свете снижения темпов распространения коронавируса. Рубль получает поддержку от улучшения настроений, а также от восстановления цен на нефть, которые накануне прибавили 2%. Дополнительную заметную поддержку рублю оказали внутренние факторы, в частности, сообщение о выходе ЦБ из капитала Сбербанка и предстоящая в этой связи продажа иностранной валюты в рамках бюджетного правила. В соответствии с условиями сделки продажи валюты могут составить около 45 млрд долл. на горизонте 3-7 лет. Это значительная величина, отмечают специалисты банка, с учетом того, что с момента вступления в силу бюджетного правила в 2017 году покупки валюты составляли 14,3 млрд долл. в 2017 году, 34 млрд долл. в 2018 году и 56 млрд долл. в 2019 году. Сокращение нетто-покупок фундаментально позитивно для рубля, в связи с чем с момента появления новости рубль укрепился примерно на 70 копеек в паре с долларом.

"Тем не менее, настроения на глобальных площадках, "аппетит" инвесторов к риску и их влияние на глобальные потоки капитала продолжат играть определяющую роль для курса рубля. Дополнительным фактором поддержки для рубля в среду могут оказаться еженедельные аукционы по размещению ОФЗ, где будут предложены бумаги с погашением в 2039 и в 2027 годах", - пишут аналитики "Нордеа банка".