Пара EUR/USD может показать отскок - ГК "ФИНАМ"

Пара EUR/USD может показать отскок в динамике курса в ближайшие часы среды, говорится в комментарии ГК "ФИНАМ".

Единая европейская валюта по отношению к доллару на утренних торгах среды консолидируется у отметки 1,091 после ненаправленного движения днем ранее, констатирует ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков ГК "ФИНАМ" Зарина Саидова.

Доллар во вторник отступил с 4-месячных максимумов по отношению к евро и впал в консолидацию. Специалист напоминает, что на прошлой неделе динамичному ралли американской валюты поспособствовала опубликованная в Соединенных Штатах макроэкономическая статистика, а именно данные по экономической активности в производственной и непроизводственной сферах, по заказам в обрабатывающей промышленности и рынку труда. Кроме того, в пользу доллара сыграли "ястребиные" комментарии официальных лиц ФРС.

"На этой неделе по мере возвращения "аппетита" к риску на мировые биржевые площадки доллар приостановил укрепление – этому поспособствовали обнадеживающие комментарии властей Китая на тему коронавируса. Главный советник по здравоохранению Поднебесной высказал мнение о том, что вспышка вируса может завершиться к апрелю, - пишет З. Саидова. - Стоит отметить, что во вторник состоялась первая часть выступления главы Федрезерва Джерома Пауэлла перед Конгрессом США. Пауэлл в целом дал понять, что американская экономика находится в хорошем состоянии, даже несмотря на потенциальные последствия от коронавируса и неопределенность в торговой сфере. По словам главы ФРС, нет причин для того, чтобы расширение экономики приостановилось. Конгрессмены задали Пауэллу много вопросов, но тот в целом придерживался своей заранее выпущенной речи и не изрек ничего принципиально нового. Соответственно, и реакция доллара на комментарии главы регулятора была нейтральной".

Что касается макроэкономической статистики, в среду важные показатели по США в календаре отсутствуют, а по Старому Свету в 13:00 мск ожидаются данные по динамике промышленного производства за декабрь.

"С технической точки зрения, на часовом графике EUR/USD имело место пробитие затянувшегося "нисходящего клина", и в ближайшие часы в динамике курса может наметиться отскок", - отмечает специалист ГК "ФИНАМ".