Цены на нефть в среду не выйдут из диапазона 54-56 долл./барр. Brent - Промсвязьбанк

Цены на нефть в среду не выйдут из диапазона 54-56 долл./барр. Brent, в фокусе рынка - статистика по запасам от Минэнерго США, говорится в обзоре Промсвязьбанка.

" Нефть пытается расти на некотором улучшении сантимента в отношении коронавируса. Статистика от API вышла смешанной: запасы сырой нефти выросли на 6 млн барр., бензинов – на 1,1 млн барр., а запасы дистиллятов сократились на 2,3 млн барр. От России все еще ожидается принятие решения о необходимости дополнительного сокращения добычи в рамках ОПЕК+. Нефть сегодня ждем в диапазоне 54-56 долл./барр.", - отмечают эксперты банка.