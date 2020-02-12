Индекс Мосбиржи в среду откроется повышением - ИК "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи в среду откроется повышением порядка 0,2-0,5%, в диапазоне 3105-3115 пунктов, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с заметным повышением порядка 0,2-0,5%, в диапазоне 3105-3115 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 3100, 3090 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3120, 3130 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет общее утреннее улучшение состояния внешнего фона. Позднее он способен продолжить свой подъем в район 3120-3130 пунктов", - указывает старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.

Основным внешним ориентиром для участников российских торгов во второй половине среды станет динамика нефтяных котировок. Под закрытие основных торгов России они могут заметно сдвинуться в связи с публикацией еженедельных данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США (18:30 мск), отмечает В. Манжос.