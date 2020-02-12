Можно ждать в среду укрепления рубля ниже 63 за доллар - Алор Брокер

Более чем на процент взлетел рубль во вторник, силы которому придали не только общие позитивные настроения в мире, но и заявление ЦБ, что он будет продавать полученную от сделки по продаже Сбербанка валюту на рынке в течение 3-7 лет. Учитывая сегодняшний рост нефти, в первой половине среды можно ждать дальнейшего укрепления рубля ниже 63 за доллар, считает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов. Сильной поддержкой по паре доллар*рубль выступит район чуть выше 62.