Если нефть сумеет закрепиться выше $55, то возможен дальнейший рост в район $58-58,5 - Алор Брокер

Если нефть сумеет закрепиться выше $55, то возможен дальнейший рост в район $58-58,5. Более дорогая нефть будет лишь при росте потребления сырья в Китае и появлением определенности России в вопросе снижения квот на добычу странами ОПЕК+, сообщается в комментарии Алор Брокер.

Сильно, на 1,3%, растет нефть, торгующаяся сейчас в районе 55 долларов за баррель. Такое удорожание нефти носит пока чисто спекулятивный характер. "Мы неоднократно в последние дни видим снижение котировок "черного золота" после открытия американских фондовых площадок", - отмечает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.

Важной для нефти будет статистика по запасам в США в среду. Рынок прогнозирует рост показателя почти на 3 млн баррелей. Американский институт сообщил накануне о вдвое большем приросте запасов.

"Если нефть сумеет закрепиться выше 55 долларов, то возможен дальнейший рост в район 58-58,5 долларов. Более дорогую нефть мы увидим лишь при росте потребления этого сырья в Китае и появлением определенности России в вопросе снижения квот на добычу странами ОПЕК+", - указывает А. Антонов.