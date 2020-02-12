Пара доллар/рубль в первый час торгов среды может вплотную подойти к поддержке 63,2 - Промсвязьбанк

Дальнейшее восстановление рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent поднялся в район 55 долларов, и консолидация в валютах EM будут способствовать укреплению национальной валюты, полагает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

"Так, уже в первый час торгов пара доллар/рубль может вплотную подойти к поддержке, расположенной на отметке 63,2. В дальнейшем в случае сохранения позитивных настроений, вызванных замедлением интенсивности роста числа заболевших, российская валюта продолжит восходящую динамику, а доллар уйдет ниже данного уровня. В этом случае ближайшей поддержкой для американской валюты станет краткосрочный восходящий тренд, берущий начало от минимумов года и проходящий чуть выше 62,9 рубля, - пишет Б. Зварич. - Его пробой может сигнализировать об окончании коррекционного роста доллара, начавшегося 13 января, и возобновлении укрепления рубля. Отметим, что, с фундаментальной точки зрения, при текущих ценах на нефть, макропоказателях и сезонных факторах, рубль оценён достаточно адекватно. Согласно нашей модели, справедливым диапазоном для пары доллар/рубль выступает 62,4-63,2".