Несмотря на краткосрочный позитив, нисходящий тренд по Brent по-прежнему остается в силе - ГК "ФИНАМ"

Нефтяные котировки по итогам торгов вторника выросли на 1,65% и закрылись на отметке $54,28. Поводом для оптимизма послужили сигналы из Китая о некотором замедлении темпов распространения коронавируса. Однако несмотря на краткосрочный позитив, нисходящий тренд во фьючерсном контракте Brent по-прежнему остается в силе, считает аналитик ГК "ФИНАМ" Сергей Дроздов. "В текущей ситуации сигналом на покупку для "быков" будет уверенное закрепление цены Brent над уровнем $56", - пишет он.