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Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Несмотря на краткосрочный позитив, нисходящий тренд по Brent по-прежнему остается в силе - ГК "ФИНАМ"
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12 февраля 2020 года 09:10
Несмотря на краткосрочный позитив, нисходящий тренд по Brent по-прежнему остается в силе - ГК "ФИНАМ"
Нефтяные котировки по итогам торгов вторника выросли на 1,65% и закрылись на отметке $54,28. Поводом для оптимизма послужили сигналы из Китая о некотором замедлении темпов распространения коронавируса. Однако несмотря на краткосрочный позитив, нисходящий тренд во фьючерсном контракте Brent по-прежнему остается в силе, считает аналитик ГК "ФИНАМ" Сергей Дроздов. "В текущей ситуации сигналом на покупку для "быков" будет уверенное закрепление цены Brent над уровнем $56", - пишет он.
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12 февраля 2020 года 09:45
В среду утром аналитики прогнозируют позитивное начало фондовых торгов в России. Индекс Мосбиржи попытается преодолеть отметку 3100 пунктов. читать дальше
.12 февраля 2020 года 09:45
Индекс Мосбиржи в среду откроется повышением порядка 0,2-0,5%, в диапазоне 3105-3115 пунктов, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал". "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с заметным повышением порядка 0,2-0,5%, в диапазоне 3105-3115 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни... читать дальше
.12 февраля 2020 года 09:38
олее чем на процент взлетел рубль во вторник, силы которому придали не только общие позитивные настроения в мире, но и заявление ЦБ, что он будет продавать полученную от сделки по продаже Сбербанка валюту на рынке в течение 3-7 лет. Учитывая сегодняшний рост нефти, в первой половине среды можно... читать дальше
.12 февраля 2020 года 09:37
Москва. 12 февраля. Цены рублевых корпоративных облигаций в среду могут слегка подрасти благодаря позитивным сигналам с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики. читать дальше
.12 февраля 2020 года 09:36
S&P 500 и Nasdaq Composite выросли во вторник до новых рекордов, Dow Jones Industrial Average завершил торги в незначительном "минусе". Большинство фондовых индексов государств Азиатско-Тихоокеанского региона в среду повышается. Цены на нефть эталонных марок в среду поднимаются. читать дальше
.12 февраля 2020 года 09:31
Если нефть сумеет закрепиться выше $55, то возможен дальнейший рост в район $58-58,5. Более дорогая нефть будет лишь при росте потребления сырья в Китае и появлением определенности России в вопросе снижения квот на добычу странами ОПЕК+, сообщается в комментарии Алор Брокер. Сильно, на 1,3%,... читать дальше
.12 февраля 2020 года 09:19
Дальнейшее восстановление рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent поднялся в район 55 долларов, и консолидация в валютах EM будут способствовать укреплению национальной валюты, полагает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. "Так, уже в первый час торгов пара... читать дальше
.11 февраля 2020 года 19:46
Москва. 11 февраля. Доллар и евро активно дешевеют на "Московской бирже" во вторник вечером; рубль уверенно растет к бивалютной корзине благодаря дорожающей нефти, усилению интереса глобальных инвесторов к рисковым активам, а также вероятности смягчения бюджетного правила. читать дальше
.11 февраля 2020 года 19:33
Москва. 11 февраля. Рынок акций РФ во вторник скорректировался вверх на фоне отскока мировых площадок на ожиданиях стимулирующих мер экономики Китая в условиях распространения коронавируса; индекс МосБиржи поднялся в район 3100 пунктов, при этом локомотивом роста выступили раллировавшие бумаги "Газпрома" на корпоративных новостях. читать дальше
.11 февраля 2020 года 19:05
Цены евробондов РФ во вторник вновь подросли благодаря активизировавшемуся спросу на рисковые активы
Москва. 11 февраля. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций во вторник вновь подросли благодаря позитивной динамике большинства рисковых активов на фоне снижения опасений относительно негативного влияния нового коронавируса на экономику Китая и других стран. Исключение составили лишь евробонды РФ с погашением в 2030 году. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) немного снизились в цене, что в итоге привело к сужению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.11 февраля 2020 года 19:04
Позитивная динамика рынка акций во вторник укладывается в рамки коррекции к предыдущему снижению - БКС
Позитивная динамика рынка акций во вторник укладывается в рамки коррекции к предыдущему снижению, и говорить о развороте преждевременно, отмечается в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича. Российский фондовый рынок смог продемонстрировать восстановление на позитивном... читать дальше
.11 февраля 2020 года 18:40
"БКС Глобал Маркетс" ждет повышения веса Ростелекома в MSCI Russia Small Cap на 117 б.п. по итогам допэмиссии
(добавлен 4-й абзац) Индексный провайдер MSCI может повысить вес "Ростелекома" (MOEX: RTKM) в MSCI Russia Small Cap по итогам допэмиссии, полагают аналитики инвестбанка Вячеслав Смольянинов, Юлия Голдина и Василий Мордовцев. Как сообщалось, в декабре акционеры "Ростелекома" утвердили... читать дальше
.11 февраля 2020 года 18:10
Нарастает тотальная зависимость котировок нефти от того, смогут ли власти Китая остановить распространение коронавируса в ближайшие недели, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс". В противном случае котировки спустятся ниже $50 за баррель Brent и в моменте могут тестировать меньшие уровни,... читать дальше
.11 февраля 2020 года 17:43
"БКС Глобал Маркетс" ждет повышения веса Ростелекома в MSCI Russia Small Cap на 117 б.п. по итогам допэмиссии
Индексный провайдер MSCI может повысить вес "Ростелекома" (MOEX: RTKM) в MSCI Russia Small Cap по итогам допэмиссии, полагают аналитики инвестбанка Вячеслав Смольянинов, Юлия Голдина и Василий Мордовцев. Как сообщалось, в декабре акционеры "Ростелекома" утвердили увеличение уставного капитала... читать дальше
.11 февраля 2020 года 16:57
два актива, которые часто находятся в противофазе, сейчас выглядят наиболее интересными, считает директор по стратегии ИК "ФИНАМ" Ярослав Кабаков. Доллар укрепляется последние недели практически ко всем валютам, однако котировки цен на золото не демонстрируют снижения "аппетита" инвесторов к... читать дальше
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