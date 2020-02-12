Утренние прогнозы: осторожное движение вверх

В среду утром аналитики прогнозируют позитивное начало фондовых торгов в России. Индекс Мосбиржи попытается преодолеть отметку 3100 пунктов.

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с заметным повышением порядка 0,2-0,5%, в диапазоне 3105-3115 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 3100, 3090 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3120, 3130 пунктов. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет общее утреннее улучшение состояния внешнего фона. Позднее он способен продолжить свой подъем в район 3120-3130 пунктов".

Промсвязьбанк (Роман Антонов): "Сегодняшний внешний фон свидетельствует о сдержанной динамике, индекс Мосбиржи, по нашему мнению, попытается преодолеть уровень 3100 пунктов, но движение к 3150 пунктам без сильных драйверов в виде значительного улучшения внешней конъюнктуры будет затруднительным".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Сегодня рост российского рынка акций обещает продолжиться: в плюсе американские фьючерсы и сильно, на 1,3%, растет нефть, торгующаяся сейчас в районе 55 долларов за баррель".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Вероятно, что отечественный рынок продолжит осторожное движение вверх".