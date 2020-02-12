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12 февраля 2020 года 09:36

S&P 500 и Nasdaq Composite выросли во вторник до новых рекордов

S&P 500 и Nasdaq Composite выросли во вторник до новых рекордов, Dow Jones Industrial Average завершил торги в незначительном "минусе". Большинство фондовых индексов государств Азиатско-Тихоокеанского региона в среду повышается. Цены на нефть эталонных марок в среду поднимаются.

Американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq Composite выросли во вторник до новых рекордов, в то время как Dow Jones Industrial Average завершил торги в незначительном "минусе".

Поддержку рынку оказали сигналы некоторого замедления темпов распространения китайского коронавируса. Кроме того, трейдеры оценивали выступление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, представившего полугодовой доклад о денежно-кредитной политике в Комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США.

Распространение коронавируса будет иметь последствия для китайской экономики в первом квартале 2020 года и, возможно, для американской экономики, заявил Пауэлл, отвечая на вопросы законодателей. По его словам, пока слишком рано делать выводы о том, приведет ли эпидемия к устойчивым и значительным изменениям в экономике США.

"Сейчас мы не можем оценить экономические последствия", - отметил он, добавив, что "Китай принял очень серьезные меры для борьбы с коронавирусом".

Распространение коронавируса не изменило ни прогнозы Федрезерва для американской экономики, ни мнение большинства членов Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) о том, что базовая процентная ставка должна остаться неизменной до конца текущего года.

"FOMC уверен, что текущая денежно-кредитная политика будет поддерживать продолжение экономического роста, сохранение сильного рынка труда и возврат инфляции к целевому показателю ФРС на уровне 2%, - заявил Пауэлл. - До тех пор, пока поступающая экономическая информация в целом согласуется с нашим прогнозом, текущая денежно-кредитная политика будет оставаться целесообразной".

"С учетом того, что фундамент американской экономики является прочным при высокой занятости и движении инфляции к целевому показателю, осторожный оптимизм Пауэлла не стал сюрпризом, особенно принимая во внимание, что распространение коронавируса и торговая неопределенность ослабляются", - отмечает вице-президент по инвестиционной стратегии E-Trade Майк Лёвенгарт.

"За чем следует следить, так это за тем, насколько стойкими будут последствия коронавируса для глобального экономического роста, который и без того является сдержанным", - цитирует эксперта MarketWatch.

Данные Национальной федерации независимого бизнеса (NFIB), опубликованные во вторник, указали на рост оптимизма представителей малого бизнеса в начале текущего года. Индекс оптимизма малого бизнеса, рассчитываемый NFIB, в январе вырос до 104,3 пункта с декабрьских 102,7 пункта.

Акции T-Mobile US Inc. подскочила почти на 12% на информации о том, что окружной судья Манхэттена принял решение в пользу компании по иску, требовавшему заблокировать сделку по покупке конкурирующей Sprint Corp. за $26,5 млрд.

Цена Sprint взлетела на 77,5%.

Стоимость акций американского производителя спортивной одежды Under Armour рухнула на 16,7% на фоне более слабых, чем ожидалось, показателей прибыли и выручки компании за минувший квартал. Согласно прогнозу Under Armour, снижение выручки компании в 2020 году будет выражаться "низким однозначным числом в процентном выражении", а прибыль составит $0,1-0,13 в расчете на акцию.

Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных FactSet, предполагает, что годовая выручка компании составит $5,51 млрд, что предполагает рост на 4,7%, а также прибыль в $0,46 на акцию.

Капитализация Hilton Worldwide Holdings Inc. поднялась на 1,4%, несмотря на более слабый, чем ожидалось, прогноз гостиничного оператора на 2020 год. Согласно оценкам Hilton, ее прибыль без учета разовых факторов в этом году составит $4,08-4,21 на акцию. Эксперты в среднем прогнозируют этот показатель на уровне $4,3 на акцию.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка во вторник опустился на 0,48 пункта и составил 29276,34 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 5,66 пункта (0,17%) - до 3357,75 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 10,55 пункта (0,11%) и составил 9638,94 пункта.

Большинство фондовых индексов государств Азиатско-Тихоокеанского региона в среду повышается, несмотря на обеспокоенность экономическими последствиями вспышки коронавируса, сообщает MarketWatch.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:50 МСК вырос на 0,56%, Topix снизился на 0,16%.

Акции SoftBank дорожают на 12% после того, как американский суд одобрил сделку по покупке оператором связи T-Mobile конкурирующей Sprint, которая контролируется японской компанией.

Котировки акций Mitsubishi UFJ Financial Group снижаются на 0,9%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:56 МСК поднялся на 0,56%, гонконгский Hang Seng - на 0,9%.

Капитализация банка HSBC растет в ходе торгов в Гонконге на 1,4%, страховой компании AIA - на 1,1%. Бумаги интернет-гиганта Tencent дорожают на 0,8%.

Акции оператора связи China Mobile теряют 0,5%.

Значение южнокорейского индекса Kospi к 9:11 МСК увеличилось на 0,82%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. повысилась на 1%.

Бумаги производителя потребительской электроники LG Electronics дорожают на 1,6%.

Австралийский S&P/ASX 200 по итогам торгов поднялся на 0,47%.

В лидерах роста оказались финансовые компании. Акции Commonwealth Bank of Australia прибавили 4,1%. Между тем цена акций Beach Energy упала на 4,3%.

"Несмотря на опасения из-за коронавируса, инвесторы склонны считать, что центральные банки и политики имеют возможность стимулировать экономику во время кризиса в сфере здравоохранения и после него", - считают аналитики CMC Markets.

По данным Госкомитета здравоохранения КНР, по состоянию на 00:00 часов по местному времени среды (19:00 мск вторника) число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом Covid-19, в стране составило 44,653 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован в 1,113 тыс. случаев.

Агентство Bloomberg отмечает, комментируя новые данные, что число новых случаев заболевания в провинции Хубей снизилось до минимального в этом месяце уровня, а число подозрений на случаи заражения по всей территории Китая упало на 5 тыс. - до 16 тыс.

Тем временем, число зараженных на круизном лайнере Diamond Princess, который стоит на карантине в японском порту Иокогама, выросло до 174 человек, сообщает министерство здравоохранения Японии.

Цены на нефть эталонных марок в среду поднимаются в ожидании решения России относительно рекомендации по сокращению добычи и публикации данных Минэнерго США о запасах.

Апрельские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 МСК подорожали на $0,94 (на 1,74%) - до $54,95 за баррель. Во вторник их цена поднялась на $0,74 (на 1,39%), составив на закрытие $54,01 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на март на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром поднимаются на $0,68 (на 1,36%) - до $50,62 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена выросла на $0,37 (на 0,75%), завершив день на отметке $49,94 за баррель.

Трейдеры ожидают решения России относительно рекомендации технического комитета ОПЕК+ по дополнительному сокращению добычи нефти. Во вторник министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что "Россия внимательно изучает рекомендацию технического комитета, с целью оценки ситуации, и определения взвешенного подхода, основанного на интересе рынка в целом".

"Поскольку Россия колеблется по поводу сокращения добычи, ОПЕК может быть вынужден действовать в одиночку", - считает старший рыночный аналитик OANDA в Сингапуре Джефри Холли.

Тем временем, данные Американского института нефти (API) показали рост запасов нефти в США на прошлой неделе на 6 млн баррелей, что может стать максимальным ростом за последние три месяца. Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем прогнозируют рост на 3,2 млн. Официальная статистика по запасам будет обнародована министерством энергетики США в среду в 18:30 МСК.

Служба энергетической информации (Energy Information Administration, EIA) Минэнерго США снизила свой прогноз мирового спроса на нефть и жидкое топливо в первом квартале на 800 тыс. б/с до 100,26 млн б/с из-за вспышки коронавируса и более теплой зимы.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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