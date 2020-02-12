Цены рублевых корпоративных бондов в среду могут подрасти благодаря внешнему позитиву

Москва. 12 февраля. Цены рублевых корпоративных облигаций в среду могут слегка подрасти благодаря позитивным сигналам с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq Composite выросли во вторник до новых рекордов, в то время как Dow Jones Industrial Average завершил торги в незначительном минусе. Поддержку рынку оказали сигналы некоторого замедления темпов распространения китайского коронавируса. Кроме того, трейдеры оценивали выступление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, представившего полугодовой доклад о денежно-кредитной политике в Комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США.

Распространение коронавируса будет иметь последствия для китайской экономики в первом квартале 2020 года и, возможно, для американской экономики, заявил Пауэлл, отвечая на вопросы законодателей. По его словам, пока слишком рано делать выводы о том, приведет ли эпидемия к устойчивым и значительным изменениям в экономике США. "Сейчас мы не можем оценить экономические последствия", - отметил он, добавив, что "Китай принял очень серьезные меры для борьбы с коронавирусом".

Распространение коронавируса не изменило ни прогнозы Федрезерва для американской экономики, ни мнение большинства членов Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) о том, что базовая процентная ставка должна остаться неизменной до конца текущего года. "FOMC уверен, что текущая денежно-кредитная политика будет поддерживать продолжение экономического роста, сохранение сильного рынка труда и возврат инфляции к целевому показателю ФРС на уровне 2%, - заявил Пауэлл. - До тех пор, пока поступающая экономическая информация в целом согласуется с нашим прогнозом, текущая денежно-кредитная политика будет оставаться целесообразной".

Большинство фондовых индексов государств Азиатско-Тихоокеанского региона в среду повышается, несмотря на обеспокоенность экономическими последствиями вспышки коронавируса. Японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,71%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:56 МСК поднялся на 0,56%, гонконгский Hang Seng - на 0,9%. Значение южнокорейского индекса Kospi к 9:11 МСК увеличилось на 0,82%. Австралийский S&P/ASX 200 по итогам торгов поднялся на 0,47%.

По данным Госкомитета здравоохранения КНР, по состоянию на 00:00 часов по местному времени среды (19:00 мск вторника) число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом Covid-19, в стране составило 44,653 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован в 1,113 тыс. случаев. Агентство Bloomberg отмечает, комментируя новые данные, что число новых случаев заболевания в провинции Хубей снизилось до минимального в этом месяце уровня, а число подозрений на случаи заражения по всей территории Китая упало на 5 тыс. - до 16 тыс.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок в среду поднимаются в ожидании решения России относительно рекомендации по сокращению добычи и публикации данных Минэнерго США о запасах. Апрельские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК подорожали на 1,57% - до $54,86 за баррель. Во вторник их цена поднялась на 1,39%, составив на закрытие $54,01 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на март на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже утром поднимаются на 1,08% - до $50,48 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена выросла на 0,75%, завершив день на отметке $49,94 за баррель.

Трейдеры ожидают решения России относительно рекомендации технического комитета ОПЕК+ по дополнительному сокращению добычи нефти. Во вторник министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что "Россия внимательно изучает рекомендацию технического комитета с целью оценки ситуации и определения взвешенного подхода, основанного на интересе рынка в целом". Тем временем, данные Американского института нефти (API) показали рост запасов нефти в США на прошлой неделе на 6 млн баррелей, что может стать максимальным ростом за последние три месяца. Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем прогнозируют рост на 3,2 млн. Официальная статистика по запасам будет обнародована министерством энергетики США в среду в 18:30 МСК.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник практически не изменилась по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась выше средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 20,975 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 7,923 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 11 февраля вырос на 0,06% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 109,49 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,08%, поднявшись до 666,75 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Магнит-003Р-03" (+1,29), "Роснефть-002Р-05" (+0,78%) и "ФСК ЕЭС БО-03" (+0,6%), а в лидерах снижения - облигации "Транснефть-001P-08" (-0,44%), "МТС-001P-03" (-0,42%) и "Роснефть-002Р-04" (-0,32%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Сбербанк (MOEX: SBER) России разместил 30,16% выпуска облигаций серии ИОС_PRT_CDX-5Y-001Р-214R объемом 2 млрд рублей на 603,105 млн рублей и 28,5% бондов серии ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-215R на 427,453 млн рублей при номинальном объеме 1,5 млрд рублей. Облигации гасятся в феврале 2025 года. По обоим выпускам предусмотрен один купон, ставка купона установлена на уровне 0,9459% годовых. Кроме того, по выпускам предусмотрена выплата дополнительного дохода. Облигации размещались в рамках программы биржевых облигаций объемом 1,7 трлн рублей.

ПАО "Трансфин-М" установило порядок определения купонов 7-летних облигаций серии 002Р-01 объемом 48,66 млрд рублей. Размер ставки каждого купонного периода будет равен ключевой ставке, установленной ЦБ РФ и действующей на каждый календарный день купонного периода, увеличенной на 1,65%. Компания 11 февраля провела сбор заявок на выпуск. Техническое размещение выпуска запланировано на 13 февраля. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 3,9% выпуска гасятся каждый квартал, начиная с 3-го года обращения облигаций, оставшиеся 33,7% гасятся в дату выплаты последнего купона.

ПАО "МТС" (MOEX: MTSS) 12 февраля с 11:00 МСК до 16:00 МСК планирует собирать заявки инвесторов на приобретение 7-летних облигаций серии 001Р-14 объемом 10 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 6,75-6,90% годовых, что соответствует доходности к погашению в диапазоне 6,92-7,08% годовых. Купоны квартальные. Техразмещение запланировано на 20 февраля. Предыдущий раз компания выходила на долговой рынок в декабре 2019 года, разместив выпуск 3-летних облигаций серии 001P-13 объемом 10 млрд рублей по ставке 6,45% годовых.

ПАО "ТГК-1" (MOEX: TGKA) определило ставку 17-го купона облигаций 4-й серии в размере 4,5% годовых. Выпуск объемом 2 млрд рублей и сроком обращения 10 лет был размещен в марте 2012 года. Облигации имеют 20 полугодовых купонных периодов. Ставка 1-го купона определена по результатам book building в размере 7,6% годовых. Ставка 2-го и последующих купонов зависит от индекса потребительских цен.

ООО "Держава-платформа" установило ставку 5-го купона облигаций серии БО-01Р-01 на уровне 10% годовых. Компания в феврале 2018 года разместила 5-летние биржевые облигации объемом 500 млн рублей. В октябре 2019 года эмитент доразместил выпуск на 500 млн рублей, таким образом, в настоящее время объем выпуска в обращении составляет 1 млрд рублей. Ставка текущего купона установлена в размере 10% годовых. По выпуску предусмотрена выплата 10 полугодовых купонов, а также оферта с исполнением 25 февраля 2020 года. Облигации размещены в рамках программы облигаций компании серии О1Р объемом 5 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет. Срок действия программы - 20 лет.

ПАО АНК "Башнефть" (MOEX: BANE) выкупило в рамках оферты 3 млн 657,097 тыс. облигаций 7-й серии и 935,267 тыс. облигаций 9-й серии по цене 100% от номинала. Объем 7-го выпуска составляет 10 млн облигаций, 9-го выпуска - 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, "Башнефть" выкупила 36,57% выпуска 7-й серии и 18,7% выпуска 9-й серии. В день исполнения оферты "Башефть" также проводила сбор заявок инвесторов на вторичное размещение выпусков. Объем вторичного размещения совпал с объемом, выкупленным по оферте. Финальный ориентир цены вторичного размещения обоих выпусков составил 100,3% от номинала. Предполагаемый объем размещения составлял до 10 млрд рублей по 7-й серии и до 5 млрд рублей по 9-й серии. Компания разместила оба 10-летних выпуска в феврале 2013 года. Объем 7-й серии - 10 млрд рублей, 9-й серии - 5 млрд рублей. Ставка 1-14-го купонов обоих выпусков составляет 8,85% годовых. Ставка 15-16-го купонов по выпускам установлена на уровне 6,3% годовых. По выпускам предусмотрена оферта в феврале 2021 года.