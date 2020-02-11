Рубль уверенно растет к доллару и евро благодаря нефти и усилению интереса к риску

Москва. 11 февраля. Доллар и евро активно дешевеют на "Московской бирже" во вторник вечером; рубль уверенно растет к бивалютной корзине благодаря дорожающей нефти, усилению интереса глобальных инвесторов к рисковым активам, а также вероятности смягчения бюджетного правила.

Курс доллара США составил 63,34 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 79,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 69,14 руб./EUR1, подешевев на 84,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 81,73 копейки - до 65,95 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль уверенно укрепляется к доллару и евро на вечерних торгах. Участники рынка находятся в приподнятом настроении на фоне заметно дорожающей нефти, позитивной динамики мировых рынков, роста валют emerging markets, а также в ожидании смягчения бюджетного правила в рамках реализации сделки по продаже Сбербанка (MOEX: SBER).

Продажа на внутреннем рынке иностранной валюты, которую Банк России приобретет у Фонда национального благосостояния (ФНБ) в связи с покупкой за счет средств фонда пакета акций Сбербанка, будет осуществлена равномерно в течение от трех до семи лет после заключения сделки, говорится в сообщении регулятора.

ЦБ объявит ежедневный объем продажи иностранной валюты на внутреннем рынке, связанный с этой операцией, и дату начала этих продаж после определения стоимости и даты заключения сделки по продаже Сбербанка.

"Банк России оставляет за собой право приостанавливать покупки (продажи) иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила в случае возникновения угроз для финансовой стабильности", - отмечает ЦБ.

ЦБ владеет 50% + 1 уставного капитала Сбербанка (52,3% обыкновенных акций). Исходя из котировок на "Московской бирже", текущая рыночная стоимость пакета ЦБ в Сбербанке составляет около 2,8 трлн рублей (порядка $43,8 млрд по курсу на вторник). Это чуть меньше трети объема ФНБ на начало 2020 года (7,77 трлн рублей).

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" начальник управления конверсионных и межбанковских операций банка "Зенит" (MOEX: ZENT) Александр Карпов, во вторник рубль торгуется на позитиве, демонстрируя уверенный рост благодаря целому ряду факторов, в том числе, отыгрывая новости о возможном смягчении бюджетного правила в результате сделки по выходу ЦБ РФ из капитала Сбербанка.

"Сделка будет осуществляться на средства Фонда национального благосостояния, и для нее ЦБ будет не покупать валюту, а, наоборот, продавать ее. Оценка доли ЦБ находится примерно в районе $44 млрд, соответственно, если регулятор будет продавать этот объем валюты в течение 3-7 лет, как это официально объявлено, влияние сделки на бюджетное правило окажется не очень существенным. В то же время, как заявил ЦБ, как покупки, так и продажи валюты в рамках бюджетного правила будут осуществляться в зависимости от ситуации на финансовых рынках. Можно предположить, что, выбрав себе определенный диапазон, регулятор будет где-то больше, где-то меньше покупать и продавать валюту. Тем не менее, объявление о сделке означает фактическое смягчение бюджетного правила, хотя и не очень значительное. Рынок это воодушевило, и он ускорил темпы роста к доллару и евро по сравнению с первой половиной торговой сессии. Кроме того, на настроения игроков может повлиять и выступление Пауэлла перед Конгрессом", - отметил Карпов.

Рост интереса инвесторов к рисковым активам также связан со стабилизацией темпов распространения эпидемии коронавируса в Китае, о чем, в частности, свидетельствует тот факт, что в китайской провинции Хубэй было зафиксировано самое низкое с 1 февраля число новых случаев заболевания.

Председатель КНР Си Цзиньпин в телевизионном выступлении сказал, что "фундаментальные факторы для долгосрочного экономического развития Китая остаются неизменными, а влияние эпидемии на экономику будет краткосрочным", сообщает AP.

По последним данным Госкомитета здравоохранения КНР, число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, в материковом Китае составило 42638 человек, смертельный исход зафиксирован в 1016 случаях. При этом за последние сутки число новых подтвержденных случаев заражения сократилось с 3062 до 2478. Почти 4 тыс. человек выздоровели и выписаны из медучреждений, их число увеличилось за сутки на 716 человек.

Федеральная резервная система (ФРС) внимательно следит за последствиями распространения китайского коронавируса, считая его одним из рисков как для американской, так и для мировой экономики, говорится в тексте выступления председателя Федрезерва Джерома Пауэлла, опубликованного перед слушаниями в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США. Выступление Пауэлла началось в 18:00 МСК.

Тем не менее, текст документа позволяет предположить, что распространение коронавируса не изменило ни прогнозы Федрезерва для американской экономики, ни мнение большинства членов Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) о том, что базовая процентная ставка должна остаться неизменной до конца текущего года.

"Динамику российской валюты по-прежнему определяют настроения инвесторов, которые в последние три недели формируются преимущественно под воздействием развития ситуации с коронавирусом. Несмотря на постепенный возврат городов и производств в Китае к привычной деятельности, уровень деловой активности остается существенно пониженным, порождая дополнительные опасения относительно фактического падения экономических индикаторов. Статистические данные, позволяющие оценить глубину падения, появятся лишь в конце февраля - середине марта. (. . .) Если на тот момент вирус будет взят под контроль, то плохие данные будут восприняты как локальная история, которая постепенно уходит в прошлое. Если же экономическая активность по-прежнему не перейдет к устойчивому восстановлению, то фактические данные вполне могут стать очередным источником негативных настроений на рынках. Для рубля существенным фактором риска остается ситуация на рынке нефти и отсутствие активных действий со стороны ОПЕК+ по управлению предложением", - отмечает аналитик Нордеа банка Григорий Жирнов.

"На валютной секции "Московской биржи" рубль смог уверенно укрепиться по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар упал 1,3%, отступив в район 63,3 руб./$1, евро снизился на 1,2%, до 69,1 руб./EUR1. Отметим, что рост спроса на риск, вылившийся в восстановление рынка энергоносителей и укрепление валют развивающихся рынков, смог поддержать рубль. В результате доллар вплотную подошел к ближайшей поддержке, расположенной на уровне 63,2 руб./$1. Кроме данной отметки, поддержку американской валюте может оказать краткосрочный восходящий тренд, берущий начало от минимумов года и проходящий в районе 62,9 руб./$1. До пробоя данного тренда говорить о возобновлении полноценного снижения в американской валюте преждевременно", - отмечает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдан Зварич.

Цены на нефть уверенно растут во вторник на сигналах некоторого замедления темпов распространения китайского коронавируса. В то же время, опасения, связанные с тем, что спрос на нефть сократится в результате эпидемии, сохраняются, и их усиливает неопределенность в отношении действий ОПЕК+, пишет MarketWatch.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК выросли на 2,22% - до $54,45 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на март на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на 1,78% - до $50,45 за баррель.

Трейдеры ждут действий от нефтедобывающих стран после того, как на прошлой неделе технический комитет ОПЕК+ рекомендовал странам-участникам снизить нефтедобычу еще на 600 тыс. баррелей в сутки, чтобы ликвидировать последствия распространения китайского коронавируса. Заседание ОПЕК+ назначено на 5-6 марта.

Банк России 11 февраля провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 30,8 млрд рублей (при лимите 2 трлн 130 млрд рублей и общем спросе 2 трлн 30,8 млрд рублей) в среднем по ставке 6,18% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 4 февраля, банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 60 млрд рублей (при лимите 2 трлн 60 млрд рублей и общем спросе 2 трлн 106,6 млрд рублей) в среднем по ставке 5,95% годовых.

Банк России 11 февраля провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в рамках которого банки разместили в ЦБ РФ 593,6 млрд рублей (при лимите 1 трлн 160 млрд рублей и общем спросе 593,7 млрд рублей) в среднем по ставке 5,96% годовых.

ЦБ РФ в целях абсорбирования структурного профицита банковской ликвидности 11 февраля также разместил 29-й и 30-й выпуски купонных облигаций (КОБР). 29-й выпуск был размещен в объеме 5 млрд 240,2 млн (при лимите 122 млрд 250,9 млн). Цена отсечения была определена на уровне 100,0000% от номинала. Средневзвешенная цена аукциона - 100,0004% от номинала.

30-й выпуск был размещен в объеме 440 млрд 805,9 млн (при лимите 700 млрд). Цена отсечения была определена на уровне 100,0000% от номинала. Средневзвешенная цена аукциона - 100,0001% от номинала.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 12 февраля на 17,82 копейки, до 63,949 руб./$1, и уменьшил курс евро на 5,42 копейки, до 69,7684 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился во вторник на 7,95 копейки по отношению к понедельнику и составил 63,7869 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 26,57 копейки и составил 63,6902 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 847,863 млн, из которых $599,108 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 248,755 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 19,96 копейки, до 69,6787 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 47,95 копейки и составил 69,4974 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR711,362 млн, из которых EUR208,104 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR503,258 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов упали во вторник по сравнению с предыдущим торговым днем, так как участники рынка продолжали отыгрывать пятничное решение ЦБ РФ снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 6,0% годовых. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок снизились на 7 базисных пунктов (б.п.) - до 6,13% и 6,18% годовых. Ставка на срок 1 месяц опустилась на 6 б.п. - до 6,25% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев упали на 7 б.п. - до 6,28% и 6,3% годовых соответственно.

"Банки завершили период усреднения резервов в ЦБ с избытком ликвидности. Во вторник завершался очередной период усреднения обязательных резервов, однако у банков сформировался избыток средств на корсчетах, в результате чего ЦБ проводил дополнительные операции по абсорбированию ликвидности. Так, регулятор сохранил недельный лимит на депозитном аукционе на уровне 2+ трлн рублей, а также провел аукцион "тонкой настройки", забрав на неделю еще 0,6 трлн рублей. Кроме того, ЦБ в понедельник провел аукцион по продаже КОБР-30, на котором сумел разместить еще 440,8 млрд рублей. Ставки МБК пока никак не отреагировали на операции по абсорбированию ликвидности, более того, значение MosPrime по кредитам "овернайт" продолжило снижаться, отыгрывая сокращение ключевой ставки на 25 б.п. (за понедельник-вторник MosPrime по кредитам "овернайт" потеряла пока лишь 19 б.п.)", - отметил начальник отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.