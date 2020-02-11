Рынок акций РФ во вторник поднялся к 3100п по индексу МосБиржи на бумагах "Газпрома"

Москва. 11 февраля. Рынок акций РФ во вторник скорректировался вверх на фоне отскока мировых площадок на ожиданиях стимулирующих мер экономики Китая в условиях распространения коронавируса; индекс МосБиржи поднялся в район 3100 пунктов, при этом локомотивом роста выступили раллировавшие бумаги "Газпрома" на корпоративных новостях.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3097,58 пункта (+1,2%), индекс РТС - 1539,56 пункта (+2,4%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 3,9%.

Доллар упал до 63,37 рубля (-0,76 рубля).

Подорожали акции "Газпрома" (+3,9%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+3,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+3,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+3,3% и +0,8% "префы"), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+2,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+2,2%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,7%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+1,4%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+1,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,9%).

Агентство Bloomberg сообщило во вторник со ссылкой на зампреда концерна Фамила Садыгова, что "Газпром" (MOEX: GAZP) может использовать нескорректированную чистую прибыль для расчета дивидендов за 2019 год.

Кроме того, из презентации "Газпрома" ко Дню инвестора в Нью-Йорке стало известно, что "Газпром" ждет роста добычи газа к 2030 году на 21% к уровню 2019 года, экспорта в дальнее зарубежье - на 34%. Также из презентации стало известно, что "дочки" "Газпрома" начнут платить дивиденды в 50% от прибыли по МСФО с 2020 года. "Газпром" в новом десятилетии сконцентрируется на увеличении экспорта в Азию и займется развитием производства СПГ, а запуск газопровода "Северный поток 2" (Nord Stream 2) ожидается в конце 2020 года.

Во вторник также стало известно, что Минфин РФ и Банк России разработали законопроект о выкупе Минфином акций Сбербанка у ЦБ, которому принадлежит 50% + 1 акция банка. Пакет акций Сбербанка России будет приобретен за счет средств ФНБ по рыночной стоимости, при этом ЦБ РФ сделает обязательное предложение миноритарным акционерам Сбербанка о выкупе их акций, сообщил Минфин РФ.

На этих новостях рост акций Сбербанка локально достигал 3%, после чего бумаги откатились обратно после разъяснения Банка России, что цена продажи доли в Сбербанке будет определяться как средневзвешенная цена за 6 полных месяцев до даты первой сделки, эта цена будет применяться в отношении всего пакета.

Глава "Роснефти" Игорь Сечин на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что компания в 2019 году обеспечила самый высокий уровень выплат дивидендов, которые составили порядка 283 млрд рублей. Как пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе компании, речь идет о выплате дивидендов за календарный 2019 год: финальных дивидендах 2018 года и за первое полугодие 2019 года. Дивидендная политика "Роснефти" предполагает выплату дивидендов в размере 50% от чистой прибыли по МСФО два раза в год.

Чистая прибыль ПАО "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,9%) по РСБУ в 2019 году выросла на 15%, до 21,8 млрд рублей, следует из отчета компании. Выручка составила 55,1 млрд рублей, прибавив 2,2%.

Просели во вторник акции "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-1,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,8%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-0,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,2%).

ПАО "Полюс" в 2019 году увеличило EBITDA на 44%, до $2,68 млрд, сообщила компания. В том числе в четвертом квартале EBITDA составила $883 млн, что подразумевает рост на 25% по сравнению с третьим кварталом и на 82% по сравнению с октябрем-декабрем 2018 года. Аналитики, опрошенные "Интерфаксом", ожидали EBITDA "Полюса" на уровне $870 млн за четвертый квартал и $2,67 млрд по итогам года. В соответствии с дивидендной политикой, "Полюс" планирует направить на дивиденды за второе полугодие 2019 года $462 млн, что соответствует $3,5 на акцию.

Во вторник выросли фондовые индексы в Азии (Япония не работает в связи с празднованием Дня основания государства, китайский Shanghai Composite прибавил 0,4%, гонконгский Hang Seng вырос на 1,3%), "плюсует" Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX прибавляют 0,7-1,3%) и продолжился подъем в США (индекс S&P 500 прибавил 0,6% и превысил 3370 пунктов - новый максимум) на ожиданиях от Китая новых мер по стимулированию экономики.

В КНР по состоянию на 00:00 часов по местному времени вторника (19:00 МСК понедельника) число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 42,638 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован в 1,016 тыс. случаев, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.

В то же время, почти 4 тыс. человек выздоровели и выписаны из медучреждений, их число увеличилось за сутки на 716 человек.

На борьбу с коронавирусом в Китае выделено более $10 млрд, сообщило в воскресенье министерство финансов КНР.

Федеральная резервная система (ФРС) внимательно следит за последствиями распространения китайского коронавируса, считая его одним из рисков как для американской, так и для мировой экономики. Распространение вируса будет иметь последствия для Китая и, возможно, для США, заявил председатель Федрезерва Джером Пауэлл в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США. По его словам, регулярные операции РЕПО продлятся как минимум до апреля, выкуп векселей - до второго квартала.

Всемирная организация здравоохранения заявила, что эпидемия нового коронавируса еще не достигла пика. "Главный признак заключается в том, чтобы увидеть, что цифры (количество инфицированных - ИФ) достигают пика, а затем снижаются даже по прошествии инкубационного периода. Мы пока что не на этой стадии", - заявил представитель ВОЗ в Китае Гауден Галеа.

Председатель КНР Си Цзиньпин в телевизионном выступлении сказал, что "фундаментальные факторы для долгосрочного экономического развития Китая остаются неизменными, а влияние эпидемии на экономику будет краткосрочным", сообщает AP.

Нефть во вторник продолжает постепенно восстанавливаться после падения накануне до минимумов более чем за год, цена Brent к 18:50 МСК на $0,4 превысила уровень суточной давности. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent составила $54,54 за баррель (+2,4% и -2,2% в понедельник), мартовская цена WTI - $50,52 за баррель (+1,9% и -1,5% накануне).

Негативом для рынка выступает сокращение спроса на топливо в Китае из-за того, что многие предприятия не возобновили работу после новогодних каникул в рамках мер, направленных на борьбу с распространением коронавируса.

Министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев заявил, что министерская встреча ОПЕК+ может быть намечена на конец февраля или начало марта.

Как отмечает аналитик Альфа-банка Джон Волш, во вторник рынки корректируются вверх, но настроения пока далеки от оптимистичных, поскольку ясной картины в отношении масштаба последствий эпидемии для китайской экономики и глобального роста так и не появилось. Акции металлургов находятся под умеренным давлением продаж на фоне планов Минфина РФ повысить налог на добычу полезных ископаемых для горнодобывающих компаний. Глобальные инвесторы могут недооценивать масштаб эпидемии коронавируса и ее влияние на китайскую экономику. Количество летальных исходов в результате эпидемии продолжает увеличиваться, ВОЗ предупредила, что эпидемия может выйти за пределы Китая. Между тем, китайские предприятия пытаются договориться с властями о возобновлении производства после продолжительных новогодних выходных, что указывает на возможные перебои в мировой цепочке поставок.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, рынок акций вернулся к росту вслед за внешними площадками, спросом пользовались в основном те бумаги, которые ощутимо просели в последние дни. Новость от "Полюса" о планах выплатить дивиденды по итогам II полугодия в размере $3,5 на акцию помогла бумагам удержаться от просадки на росте аппетитов к риску.

Рынок пока не может подсчитать возможный ущерб российского экспорта от снижения спроса в Китае на сырьевые ресурсы. Однако во вторник на внешних рынках преобладали позитивные настроения. Китайские власти начали сообщать не только о числе заболевших коронавирусом, но и о тех, кто выздоровел. Во многом это стало поводом для позитивной динамики на азиатских площадках и в Европе. Надежды инвесторов также связаны с тем, что сложная ситуация в глобальной экономике может отразиться и на экономике США, что заставит ФРС пойти на очередное снижение ставки.

Нефть также дорожала, хотя глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщил, что Россия пока не определилась с вопросом дополнительного сокращения производства в рамках ОПЕК+. Во вторник министерство проведет совещание с нефтяными компаниями, чтобы выработать общую позицию. Однако оптимизм на рынке может завершиться ночью, когда появится отчет API по запасам нефти и нефтепродуктов, считает Кочетков.

По словам эксперта компании "БКС Брокер" Дмитрия Бабина, несмотря на увеличение относительного показателя смертности от коронавируса и связанную с этим неопределенность с влиянием данной проблемы на экономику, глобальные инвесторы пока ставят на то, что экономические показатели восстановятся во II полугодии, в том числе благодаря новым стимулам ключевых центробанков.

Вечером рост рынка акций РФ подогрели корпоративные новости по Сбербанку и "Газпрому". Сначала появилась новость о том, что Минфин РФ и Банк России разработали законопроект, который предусматривает продажу Фонду национального благосостояния пакета акций Сбербанка, принадлежащих ЦБ РФ. Позже появился ряд позитивных сообщений со Дня инвестора "Газпрома", в том числе касающихся новой дивидендной политики, что подогрело бумаги концерна.

Аналитики Нордеа банка также констатируют умеренное улучшение аппетита игроков к рисковым активам, несмотря на сохраняющуюся неопределенность с распространением коронавируса в Китае. В условиях этой повышенной неопределенности нельзя исключать вероятность резкого ухудшения настроений участников рынка, что способно повысить волатильность на глобальных площадках и оказать давление на рисковые активы. Ключевым событием для рынков во вторник станет выступление Пауэлла в Палате представителей Конгресса США. Глава ФРС наверняка будет говорить о последствиях эпидемии вируса в Китае для американской экономики. Если он отметит, что, несмотря на неопределенность данной ситуации, экономический рост в Штатах останется устойчивым, доллар, скорее всего, продолжит получать поддержку.

У нефти после коррекции риски дальнейшего снижения все еще остаются повышенными. Контракты на Brent торгуются вблизи отметки $54 за баррель на фоне сообщения министра энергетики Казахстана о том, что страны ОПЕК+ могут перенести запланированную на март министерскую встречу на более ранний срок (конец февраля). На прошлой неделе технический комитет ОПЕК+ рекомендовал странам усилить сокращение нефтедобычи на 0,6 млн б/с во втором квартале текущего года в условиях сокращения спроса на сырье со стороны Китая, однако пока страны не выразили единой позиции в поддержку такой рекомендации, что не позволяет ценам на нефть продемонстрировать устойчивое восстановление от локальных минимумов. Вечером во вторник дополнительным фактором негатива для нефтяного рынка могут стать данные от API по запасам сырья в Штатах. Если данные подтвердят ожидания аналитиков по росту запасов на 3 млн баррелей, то давление на нефтяные котировки, вероятно, усилится, полагают эксперты Нордеа банка.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Липецкая энергосбытовая компания" (MOEX: LPSB) (+39,7%), ПАО АКБ "Приморье" (MOEX: PRMB) (+19,3%), ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (MOEX: TASB) (+11,7% и +11,2% "префы"), ПАО "МГТС" (MOEX: MGTS) (+4,6%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (+4,5%), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (+4,2%).

Выросли акции ПАО "Сафмар финансовые инвестиции" (MOEX: SFIN) (+3,6%, до 500,8 рубля) на корпоративных новостях. Совет директоров компании назначил внеочередное собрание акционеров на 11 марта (реестр к собранию закрывается 17 февраля), которым предстоит в заочной форме одобрить крупные сделки. Одна из них - увеличение залога по кредиту ВТБ (MOEX: VTBR) для финансирования обратного выкупа акций с 34 млрд рублей до 45,56 млрд рублей. Кроме того, акционерам предстоит принять решение в отношении акционерного соглашения и соглашения о предоставлении опционов на заключение договоров купли-продажи акций "ВСК" (страховая компания ранее рассматривалась в качестве залога по кредиту банку).

Владельцы акций "Сафмара", которые проголосуют против или не примут участие в голосовании, смогут предъявить свои бумаги к выкупу по цене 506,54 рубля за одну обыкновенную акцию.

Подешевели акции ПАО "Выборгский судостроительный завод" (MOEX: VSYD) (-12,8%), ПАО "Варьеганнефтегаз" (MOEX: VJGZ) (-5,7% и -3,9% "префы"), ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (-5,4%), ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (MOEX: JNOS) (-4,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 91,556 млрд рублей (из них 22,133 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома" и 20,382 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка).