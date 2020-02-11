Цены евробондов РФ во вторник вновь подросли благодаря активизировавшемуся спросу на рисковые активы

Москва. 11 февраля. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций во вторник вновь подросли благодаря позитивной динамике большинства рисковых активов на фоне снижения опасений относительно негативного влияния нового коронавируса на экономику Китая и других стран. Исключение составили лишь евробонды РФ с погашением в 2030 году. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) немного снизились в цене, что в итоге привело к сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК снизилась по отношению к закрытию понедельника на 7 базисных пунктов и составила 113,96% от номинала, что соответствует доходности 2,43% годовых (рост на 1,5 пункта к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries снизилась на 3 базисных пункта, составив 100,99% от номинала (доходность выросла на 1,5 пункта - до 1,425% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США не изменился и составил 100,5 базисного пункта.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году выросли на 146 базисных пунктов по отношению к предыдущему закрытию, составив 138,1% от номинала (доходность снизилась на 7,5 пункта - до 3,49% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году выросли в цене на 148 базисных пунктов, поднявшись до 134,03% от номинала (доходность снизилась на 8 пунктов и составила 3,42% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подорожали на 44 базисных пункта - до 113,09% от номинала (доходность снизилась на 7 пунктов - до 2,49% годовых), с погашением в 2023 году - на 3 базисных пункта, до 109,6% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт - до 2,09 годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году вырос в цене на 143 базисных пункта - до 130,88% от номинала (доходность снизилась на 7 пунктов - до 3,49% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году подорожал на 37 базисных пунктов, до 110,88% от номинала (доходность снизилась на 5,5 пункта и составила 2,615% годовых).

"Сегодня российские еврооблигации растут в цене второй день подряд. В результате доходность десятилетних евробондов РФ с погашением в 2029 году снизилась за два дня на 6 базисных пунктов, до 2,74% годовых, при этом процентные ставки самого "длинного" выпуска с погашением в 2047 году за сегодняшний день опустились на 7 базисных пунктов, а за два последних дня - на 11 базисных пунктов. В целом динамика отечественных еврооблигаций коррелирует с бондами практически всех развивающихся стран и отражает восстановление спроса глобальных инвесторов на рисковые активы. При этом долговые бумаги развитых стран снижаются в цене, и соответственно их доходности немного подрастают, что в итоге ведет к сужению суверенных спредов. Такая динамика объясняется снижением опасений инвесторов относительно негативного влияния китайского коронавируса на мировую экономику на фоне публикующейся статистики о росте числа выздоровевших и снижении числа новых инфицированных. Кроме того, спрос на рисковые активы поддержала и опубликованная в конце прошлой недели в США макроэкономическая статистика, оказавшаяся лучше ожиданий аналитиков", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Дмитрий Монастыршин.