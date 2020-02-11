Позитивная динамика рынка акций во вторник укладывается в рамки коррекции к предыдущему снижению - БКС

Позитивная динамика рынка акций во вторник укладывается в рамки коррекции к предыдущему снижению, и говорить о развороте преждевременно, отмечается в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича. Российский фондовый рынок смог продемонстрировать восстановление на позитивном внешнем фоне и корпоративных новостях. Поддержку нашим бумагам оказала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent смог подняться выше 64 долларов и закрепиться над этой отметкой.

"Покупкам также способствовала ситуация на западных фондовых площадках, - указывает эксперт банка. - Так в Европе к вечеру основные индексы прибавляли в пределах 1,2%, а в США после первых тридцати минут торгов Dow Jones и S&P500 подтянулись на 0,3% и 0,5% соответственно. На таком фоне к 18.00 индекс Мосбиржи вырос на 1,4%, поднявшись в район 3100 пунктов. Из лидеров выделим рост котировок Газпрома (+4,5%), на фоне проведения дня инвестора в Нью-Йорке, и Сбербанка (+2%). Аутсайдерами торгов выступили бумаги Аэрофлота и ФСК ЕЭС, потерявшие более 0,5%".

Богдан Зварич отметил, что позитивная динамика укладывается в рамки коррекции к предыдущему снижению, а говорить о развороте преждевременно. "С технической точки зрения сигналом к возобновлению полноценного роста может выступить преодоление сопротивления, расположенного на уровне 3130 пунктов, что станет подтверждением пробоя краткосрочного нисходящего тренда, берущего начало от исторических максимумов и проходящего в районе 3110 пунктов", - заключает аналитик Промсвязьбанка.