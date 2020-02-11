.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  "БКС Глобал Маркетс" ждет повышения веса Ростелекома в MSCI Russia Small Cap на 117 б.п. по итогам допэмиссии
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в январе составила 0,4%
В январе потребительские цены в РФ выросли на 0,4% после такого же роста в декабре, сообщил Росстат. Динамика показателя совпала с прогнозами аналитиков. В годовом выражении инфляция замедлилась до 2,4%
 
Вывод доходов из тени принес в бюджет свыше 21 млрд руб.
Кампания ФНС по обелению доходов граждан за три года дополнительно принесла в бюджет 21,2 млрд рублей. Об этом по итогам проверки службы сообщила Счетная палата. Отчет есть в распоряжении "Известий". Анализ охватил результаты работы службы в...
 
Доля россиян, использующих каршеринг и такси, постепенно растет
Почти две трети россиян пользуются личным автомобилем, и эта доля существенно не изменится в ближайшем будущем, пишут "Ведомости" со ссылкой на исследование UBS Evidence Lab. В июле 2018 и 2019 гг. аналитики опросили около 2500 россиян во всех...
 
Многодетным семьям предложат заключить соцконтракты
Минтруд пересмотрел приоритеты по заключению социальных контрактов в сторону многодетных семей, которые больше всех подвержены риску бедности. Госфинансирование будет увеличено. Выделенные по соцконтракту деньги можно будет потратить на обучение или...
 
11 февраля 2020 года 18:40

"БКС Глобал Маркетс" ждет повышения веса Ростелекома в MSCI Russia Small Cap на 117 б.п. по итогам допэмиссии

(добавлен 4-й абзац)

Индексный провайдер MSCI может повысить вес "Ростелекома" (MOEX: RTKM) в MSCI Russia Small Cap по итогам допэмиссии, полагают аналитики инвестбанка Вячеслав Смольянинов, Юлия Голдина и Василий Мордовцев.

Как сообщалось, в декабре акционеры "Ростелекома" утвердили увеличение уставного капитала компании посредством допэмиссии в пользу банка ВТБ (MOEX: VTBR). Цена выкупа составляла 93,21 рубля за обыкновенную акцию. По итогам допэмиссии количество обыкновенных акций компании составит 3 млрд 282 млн 997 тыс. 929 штук.

Акционеры "Ростелекома" подали заявление на приобретение 4 тыс. 443 обыкновенных акций в рамках реализации преимущественного права при проведении допэмиссии. В совокупности акционеры приобрели акции допэмиссии на сумму около 414 тыс. рублей.

Допэмиссия является частью сделки по покупке "Ростелекомом" 55% оператора Tele2.

По мнению экспертов "БКС Глобал Маркетс", NoS (количество акций - number of shares) "Ростелекома" будет повышен до 3,28 млн штук в EM Small Cap Indices, оценка FIF понижена с текущих 0,35 до 0,3 при уровне free float 28,6%. Таким образом, вес акций "Ростелекома" в MSCI Russia Small Cap увеличится на 117 базисных пунктов - с 15,1% (на вчерашнее закрытие) до 16,3%, что приведет к пассивному притоку средств в бумаги оператора на уровне $1,4 млн.

Изменения вступят в силу в ближайшее время, как только данные по сделке станут доступны индексному провайдеру.

Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
12 февраля 2020 года 09:45
Утренние прогнозы: осторожное движение вверх
В среду утром аналитики прогнозируют позитивное начало фондовых торгов в России. Индекс Мосбиржи попытается преодолеть отметку 3100 пунктов.    читать дальше
.
12 февраля 2020 года 09:45
Индекс Мосбиржи в среду откроется повышением - ИК "Алго Капитал"
Индекс Мосбиржи в среду откроется повышением порядка 0,2-0,5%, в диапазоне 3105-3115 пунктов, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал". "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с заметным повышением порядка 0,2-0,5%, в диапазоне 3105-3115 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни...    читать дальше
.
12 февраля 2020 года 09:38
Можно ждать в среду укрепления рубля ниже 63 за доллар - Алор Брокер
олее чем на процент взлетел рубль во вторник, силы которому придали не только общие позитивные настроения в мире, но и заявление ЦБ, что он будет продавать полученную от сделки по продаже Сбербанка валюту на рынке в течение 3-7 лет. Учитывая сегодняшний рост нефти, в первой половине среды можно...    читать дальше
.
12 февраля 2020 года 09:37
Цены рублевых корпоративных бондов в среду могут подрасти благодаря внешнему позитиву
Москва. 12 февраля. Цены рублевых корпоративных облигаций в среду могут слегка подрасти благодаря позитивным сигналам с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики.    читать дальше
.
12 февраля 2020 года 09:36
S&P 500 и Nasdaq Composite выросли во вторник до новых рекордов
S&P 500 и Nasdaq Composite выросли во вторник до новых рекордов, Dow Jones Industrial Average завершил торги в незначительном "минусе". Большинство фондовых индексов государств Азиатско-Тихоокеанского региона в среду повышается. Цены на нефть эталонных марок в среду поднимаются.    читать дальше
.
12 февраля 2020 года 09:31
Если нефть сумеет закрепиться выше $55, то возможен дальнейший рост в район $58-58,5 - Алор Брокер
Если нефть сумеет закрепиться выше $55, то возможен дальнейший рост в район $58-58,5. Более дорогая нефть будет лишь при росте потребления сырья в Китае и появлением определенности России в вопросе снижения квот на добычу странами ОПЕК+, сообщается в комментарии Алор Брокер. Сильно, на 1,3%,...    читать дальше
.
12 февраля 2020 года 09:19
Пара доллар/рубль в первый час торгов среды может вплотную подойти к поддержке 63,2 - Промсвязьбанк
Дальнейшее восстановление рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent поднялся в район 55 долларов, и консолидация в валютах EM будут способствовать укреплению национальной валюты, полагает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. "Так, уже в первый час торгов пара...    читать дальше
.
12 февраля 2020 года 09:10
Несмотря на краткосрочный позитив, нисходящий тренд по Brent по-прежнему остается в силе - ГК "ФИНАМ"
Нефтяные котировки по итогам торгов вторника выросли на 1,65% и закрылись на отметке $54,28. Поводом для оптимизма послужили сигналы из Китая о некотором замедлении темпов распространения коронавируса. Однако несмотря на краткосрочный позитив, нисходящий тренд во фьючерсном контракте Brent...    читать дальше
.
11 февраля 2020 года 19:46
Рубль уверенно растет к доллару и евро благодаря нефти и усилению интереса к риску
Москва. 11 февраля. Доллар и евро активно дешевеют на "Московской бирже" во вторник вечером; рубль уверенно растет к бивалютной корзине благодаря дорожающей нефти, усилению интереса глобальных инвесторов к рисковым активам, а также вероятности смягчения бюджетного правила.    читать дальше
.
11 февраля 2020 года 19:33
Рынок акций РФ во вторник поднялся к 3100п по индексу МосБиржи на бумагах "Газпрома"
Москва. 11 февраля. Рынок акций РФ во вторник скорректировался вверх на фоне отскока мировых площадок на ожиданиях стимулирующих мер экономики Китая в условиях распространения коронавируса; индекс МосБиржи поднялся в район 3100 пунктов, при этом локомотивом роста выступили раллировавшие бумаги "Газпрома" на корпоративных новостях.    читать дальше
.
11 февраля 2020 года 19:05
Цены евробондов РФ во вторник вновь подросли благодаря активизировавшемуся спросу на рисковые активы
Москва. 11 февраля. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций во вторник вновь подросли благодаря позитивной динамике большинства рисковых активов на фоне снижения опасений относительно негативного влияния нового коронавируса на экономику Китая и других стран. Исключение составили лишь евробонды РФ с погашением в 2030 году. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) немного снизились в цене, что в итоге привело к сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.    читать дальше
.
11 февраля 2020 года 19:04
Позитивная динамика рынка акций во вторник укладывается в рамки коррекции к предыдущему снижению - БКС
Позитивная динамика рынка акций во вторник укладывается в рамки коррекции к предыдущему снижению, и говорить о развороте преждевременно, отмечается в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича. Российский фондовый рынок смог продемонстрировать восстановление на позитивном...    читать дальше
.
11 февраля 2020 года 18:10
Нарастает тотальная зависимость котировок нефти от действий китайских властей - ИК "Фридом Финанс"
Нарастает тотальная зависимость котировок нефти от того, смогут ли власти Китая остановить распространение коронавируса в ближайшие недели, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс". В противном случае котировки спустятся ниже $50 за баррель Brent и в моменте могут тестировать меньшие уровни,...    читать дальше
.
11 февраля 2020 года 17:43
"БКС Глобал Маркетс" ждет повышения веса Ростелекома в MSCI Russia Small Cap на 117 б.п. по итогам допэмиссии
Индексный провайдер MSCI может повысить вес "Ростелекома" (MOEX: RTKM) в MSCI Russia Small Cap по итогам допэмиссии, полагают аналитики инвестбанка Вячеслав Смольянинов, Юлия Голдина и Василий Мордовцев. Как сообщалось, в декабре акционеры "Ростелекома" утвердили увеличение уставного капитала...    читать дальше
.
11 февраля 2020 года 16:57
Золото и доллар США сейчас выглядят наиболее интересными активами - ИК "ФИНАМ"
два актива, которые часто находятся в противофазе, сейчас выглядят наиболее интересными, считает директор по стратегии ИК "ФИНАМ" Ярослав Кабаков. Доллар укрепляется последние недели практически ко всем валютам, однако котировки цен на золото не демонстрируют снижения "аппетита" инвесторов к...    читать дальше
.
Страница 1 из 7
.
1
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.