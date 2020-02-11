Нарастает тотальная зависимость котировок нефти от действий китайских властей - ИК "Фридом Финанс"

Нарастает тотальная зависимость котировок нефти от того, смогут ли власти Китая остановить распространение коронавируса в ближайшие недели, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс". В противном случае котировки спустятся ниже $50 за баррель Brent и в моменте могут тестировать меньшие уровни, полагает аналитик компании Евгений Миронюк. В 2016-2017 году сильной поддержкой выступали уровни вблизи $44-45 в баррель Brent.

"Сложно найти примеры столь резкого сокращения спроса на нефть в новейшей истории, обычно наблюдается противоположная картина, когда в короткие сроки сокращается предложение (так было, например, при атаке дронов на нефтяные объекты Саудовской Аравии). При этом легко оценить влияние сокращения предложения на цену", - отмечает эксперт ИК.

Быстрое снижение среднесуточного потребления на 25% или на 3 млн баррелей в сутки (прогноз руководителей китайских НПЗ, по сообщению Financial Times) непредсказуемо влияет на котировки. S&P Global Platts Analytics дает более острожный прогноз - сокращение переработки импортируемой Китаем нефти на 1 млн баррелей в сутки в феврале. Переизбыток отражается на росте глобальных запасов, который может стать рекордным в течение ближайших одного-двух месяцев, подчеркивает Е. Миронюк.

"Сократить предложение совместными усилиями стран производителей не удастся из-за конкуренции за долю рынка между ОПЕК+ и американскими производителями, - полагает аналитик ИК "Фридом Финанс". - Выравнивание предложения за счет рыночных причин (сокращения инвестиций в новые месторождения) может занять многие годы. Технический комитет ОПЕК+ рекомендовал на прошлой неделе снижение добычи на 600 тыс. баррелей в сутки сверх существующих договоренностей о сокращении производства на 1,7 млн баррелей относительно уровня 2018 года, достигнутых на декабрьском заседании в Вене. Дополнительное сокращение квот может быть одобрено лишь на внеочередном заседании министров стран ОПЕК+, которое состоится 6 марта. Однако положительное решение по данному вопросу не гарантировано из-за жесткой позиции России и ряда стран".

Ведущие производитель нефти в США рассматривают консервацию сланцевых и шельфовых месторождений как крайнюю меру. На примере Exxon Mobil (XOM) видно, что нефтяники наращивают капзатраты. Только в конце 2019 г у Exxon они увеличились на 8% (г/г), до $8,46 млрд. Планируется выход на проектную мощность месторождения на шельфе Гаяны. По информации Геологической службы США, оно может быть вторым по объемам запасов новым разрабатываемым месторождением в мире с объемом до 1,5 млрд баррелей. В конце 2019 года получена первая нефть, темпы добычи будут существенно возрастать.

"Также ожидаем повышения производства в Бразилии, Норвегии, Канаде, - отмечает Евгений Миронюк. - Это означает, что поставки из стран вне ОПЕК увеличатся примерно на 1,9 млн баррелей в сутки в 2020 году. Большая продолжительность производственного цикла добычи нефти от геологоразведки до выхода месторождений на проектную мощность не позволяет быстро изменить инвестиционные планы основных производителей.

По мнению эксперта ИК "Фридом Финанс", помимо ситуативного дисбаланса, производители нефти сталкивается с долгосрочными факторами, влияющими на снижение спроса. Это и замедление среднегодового роста мировой экономики, и развитие энергоэффективных технологий, и изменение энергобаланса, и переход на альтернативные источники энергии, а также стремление развитых стран отказаться от пластика и полиэтилена, производимых из нефтепродуктов. Таким образом, нарастает тотальная зависимость котировок нефти от того, смогут ли власти Китая остановить распространение коронавируса в ближайшие недели.