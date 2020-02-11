Золото и доллар США сейчас выглядят наиболее интересными активами - ИК "ФИНАМ"

Золото и доллар США - два актива, которые часто находятся в противофазе, сейчас выглядят наиболее интересными, считает директор по стратегии ИК "ФИНАМ" Ярослав Кабаков. Доллар укрепляется последние недели практически ко всем валютам, однако котировки цен на золото не демонстрируют снижения "аппетита" инвесторов к драгоценному металлу. "Таким образом, вырисовывается интересная возможность заработка на росте цен на золото при развороте индекса доллара. Рекомендую вам внимательно следить за данной возможностью", - пишет специалист ИК.