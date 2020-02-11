.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль днем усилил рост к доллару и евро на фоне уверенно дорожающей нефти и укрепления валют ЕМ
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в январе составила 0,4%
В январе потребительские цены в РФ выросли на 0,4% после такого же роста в декабре, сообщил Росстат. Динамика показателя совпала с прогнозами аналитиков. В годовом выражении инфляция замедлилась до 2,4%
 
Вывод доходов из тени принес в бюджет свыше 21 млрд руб.
Кампания ФНС по обелению доходов граждан за три года дополнительно принесла в бюджет 21,2 млрд рублей. Об этом по итогам проверки службы сообщила Счетная палата. Отчет есть в распоряжении "Известий". Анализ охватил результаты работы службы в...
 
Доля россиян, использующих каршеринг и такси, постепенно растет
Почти две трети россиян пользуются личным автомобилем, и эта доля существенно не изменится в ближайшем будущем, пишут "Ведомости" со ссылкой на исследование UBS Evidence Lab. В июле 2018 и 2019 гг. аналитики опросили около 2500 россиян во всех...
 
Многодетным семьям предложат заключить соцконтракты
Минтруд пересмотрел приоритеты по заключению социальных контрактов в сторону многодетных семей, которые больше всех подвержены риску бедности. Госфинансирование будет увеличено. Выделенные по соцконтракту деньги можно будет потратить на обучение или...
 
11 февраля 2020 года 15:45

Рубль днем усилил рост к доллару и евро на фоне уверенно дорожающей нефти и укрепления валют ЕМ

Москва. 11 февраля. Доллар и евро ускорили темпы снижения на "Московской бирже" во вторник днем, рубль усилил рост к бивалютной корзине на фоне уверенно растущей нефти и позитивной динамики валют emerging markets.

Курс доллара США составил 63,58 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 54,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 69,4 руб./EUR1, подешевев на 58,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 56,44 копейки - до 66,2 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 12 февраля на 17,82 копейки, до 63,949 руб./$1, и уменьшил курс евро на 5,42 копейки, до 69,7684 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль усилил рост к доллару и евро на дневных торгах благодаря усилению интереса инвесторов к рисковым активам на фоне стабилизации темпов распространения эпидемии коронавируса в Китае. Об этом, в частности, свидетельствует тот факт, что в китайской провинции Хубэй было зафиксировано самое низкое с 1 февраля число новых случаев заболевания.

Председатель КНР Си Цзиньпин в телевизионном выступлении сказал, что "фундаментальные факторы для долгосрочного экономического развития Китая остаются неизменными, а влияние эпидемии на экономику будет краткосрочным", сообщает AP.

Тем не менее, согласно последним данным, число заболевших в Китае превысило 42 тыс. человек, более 1000 человек погибли. Многие предприятия в КНР остаются закрытыми, несмотря на призывы властей возобновить работу.

"Динамику российской валюты по-прежнему определяют настроения инвесторов, которые в последние три недели формируются преимущественно под воздействием развития ситуации с коронавирусом. Несмотря на постепенный возврат городов и производств в Китае к привычной деятельности, уровень деловой активности остается существенно пониженным, порождая дополнительные опасения относительно фактического падения экономических индикаторов. Статистические данные, позволяющие оценить глубину падения, появятся лишь в конце февраля - середине марта. (. . .) Если на тот момент вирус будет взят под контроль, то плохие данные будут восприняты как локальная история, которая постепенно уходит в прошлое. Если же экономическая активность по-прежнему не перейдет к устойчивому восстановлению, то фактические данные вполне могут стать очередным источником негативных настроений на рынках. Для рубля существенным фактором риска остается ситуация на рынке нефти и отсутствие активных действий со стороны ОПЕК+ по управлению предложением", - отмечает аналитик Нордеа банка Григорий Жирнов.

Глава ЕЦБ Кристин Лагард выступит во вторник на пленарной сессии Европейского парламента. Помимо этого, глава ФРС США Джером Пауэлл представит во вторник полугодовой отчет о денежно-кредитной политике.

Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Филадельфии Патрик Харкер сказал в понедельник, что американская экономика находится в хорошем состоянии, отметив, что на данный момент он не видит причин корректировать ключевую ставку.

Харкер сказал, что "еще слишком рано говорить о том, какие последствия будет иметь распространение коронавируса для мировой экономики", при этом добавив, что негативное воздействие эпидемии на китайскую экономику - это то, за чем стоит наблюдать.

"Наиболее ожидаемым событием вторника станет выступление председателя ФРС США Пауэлла в Конгрессе. Интерес к посланию вызван неопределенностью в вопросе верхнего порога резервов ФРС, после которых регулятор может начать сворачивать операции по покупке краткосрочных облигаций. По словам Пауэлла, регулярные интервенции могут закончиться "во втором квартале после апреля при понимании устойчивости достигнутого уровня резервов". На речь Пауэлла может оказать влияние сильная макроэкономическая статистика конца 2019 года и января 2020 года, в том числе данные о рынке труда, опубликованные на прошлой неделе и оказавшиеся выше ожиданий рынка в части созданных рабочих мест. Кроме того, акцент может быть сделан на оценку рисков для экономики США со стороны коронавируса", - подчеркивают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Цены на нефть эталонных марок уверенно растут в ходе торгов во вторник. Апрельские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК подорожали на 2,1% - до $54,39 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на март на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) поднимаются к этому времени на 1,88% - до $50,5 за баррель.

В то же время рынок Brent перешел в состояние полного контанго, когда каждый ближайший фьючерс стоит дешевле следующего за ним, что указывает на избыток предложения, пишет Bloomberg. Крупнейшие нефтяные трейдеры, включая Vitoil, Royal Dutch Shell и Litasco, накапливают нефть в танкерах.

Министр энергетики РФ Александр Новак заявил во вторник, что Россия внимательно изучает рекомендацию технического комитета ОПЕК+ относительно сокращения добычи в связи со вспышкой коронавируса. В среду он должен встретиться с топ-менеджерами нефтяных компаний для обсуждения сделки ОПЕК+, сообщили "Интерфаксу" несколько источников, знакомых с ситуацией.

Банк России 11 февраля провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 30,8 млрд рублей (при лимите 2 трлн 130 млрд рублей и общем спросе 2 трлн 30,8 млрд рублей) в среднем по ставке 6,18% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 4 февраля, банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 60 млрд рублей (при лимите 2 трлн 60 млрд рублей и общем спросе 2 трлн 106,6 млрд рублей) в среднем по ставке 5,95% годовых.

Банк России 11 февраля провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в рамках которого банки разместили в ЦБ РФ 593,6 млрд рублей (при лимите 1 трлн 160 млрд рублей и общем спросе 593,7 млрд рублей) в среднем по ставке 5,96% годовых.

ЦБ РФ в целях абсорбирования структурного профицита банковской ликвидности 11 февраля также разместил 29-й и 30-й выпуски купонных облигаций (КОБР). 29-й выпуск был размещен в объеме 5 млрд 240,2 млн (при лимите 122 млрд 250,9 млн). Цена отсечения была определена на уровне 100,0000% от номинала. Средневзвешенная цена аукциона - 100,0004% от номинала.

30-й выпуск был размещен в объеме 440 млрд 805,9 млн (при лимите 700 млрд). Цена отсечения была определена на уровне 100,0000% от номинала. Средневзвешенная цена аукциона - 100,0001% от номинала.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов упали во вторник по сравнению с предыдущим торговым днем, так как участники рынка продолжали отыгрывать пятничное решение ЦБ РФ снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 6,0% годовых. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок снизились на 7 базисных пунктов (б.п.) - до 6,13% и 6,18% годовых. Ставка на срок 1 месяц опустилась на 6 б.п. - до 6,25% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев упали на 7 б.п. - до 6,28% и 6,3% годовых соответственно.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
12 февраля 2020 года 09:45
Утренние прогнозы: осторожное движение вверх
В среду утром аналитики прогнозируют позитивное начало фондовых торгов в России. Индекс Мосбиржи попытается преодолеть отметку 3100 пунктов.    читать дальше
.
12 февраля 2020 года 09:45
Индекс Мосбиржи в среду откроется повышением - ИК "Алго Капитал"
Индекс Мосбиржи в среду откроется повышением порядка 0,2-0,5%, в диапазоне 3105-3115 пунктов, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал". "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с заметным повышением порядка 0,2-0,5%, в диапазоне 3105-3115 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни...    читать дальше
.
12 февраля 2020 года 09:38
Можно ждать в среду укрепления рубля ниже 63 за доллар - Алор Брокер
олее чем на процент взлетел рубль во вторник, силы которому придали не только общие позитивные настроения в мире, но и заявление ЦБ, что он будет продавать полученную от сделки по продаже Сбербанка валюту на рынке в течение 3-7 лет. Учитывая сегодняшний рост нефти, в первой половине среды можно...    читать дальше
.
12 февраля 2020 года 09:37
Цены рублевых корпоративных бондов в среду могут подрасти благодаря внешнему позитиву
Москва. 12 февраля. Цены рублевых корпоративных облигаций в среду могут слегка подрасти благодаря позитивным сигналам с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики.    читать дальше
.
12 февраля 2020 года 09:36
S&P 500 и Nasdaq Composite выросли во вторник до новых рекордов
S&P 500 и Nasdaq Composite выросли во вторник до новых рекордов, Dow Jones Industrial Average завершил торги в незначительном "минусе". Большинство фондовых индексов государств Азиатско-Тихоокеанского региона в среду повышается. Цены на нефть эталонных марок в среду поднимаются.    читать дальше
.
12 февраля 2020 года 09:31
Если нефть сумеет закрепиться выше $55, то возможен дальнейший рост в район $58-58,5 - Алор Брокер
Если нефть сумеет закрепиться выше $55, то возможен дальнейший рост в район $58-58,5. Более дорогая нефть будет лишь при росте потребления сырья в Китае и появлением определенности России в вопросе снижения квот на добычу странами ОПЕК+, сообщается в комментарии Алор Брокер. Сильно, на 1,3%,...    читать дальше
.
12 февраля 2020 года 09:19
Пара доллар/рубль в первый час торгов среды может вплотную подойти к поддержке 63,2 - Промсвязьбанк
Дальнейшее восстановление рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent поднялся в район 55 долларов, и консолидация в валютах EM будут способствовать укреплению национальной валюты, полагает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. "Так, уже в первый час торгов пара...    читать дальше
.
12 февраля 2020 года 09:10
Несмотря на краткосрочный позитив, нисходящий тренд по Brent по-прежнему остается в силе - ГК "ФИНАМ"
Нефтяные котировки по итогам торгов вторника выросли на 1,65% и закрылись на отметке $54,28. Поводом для оптимизма послужили сигналы из Китая о некотором замедлении темпов распространения коронавируса. Однако несмотря на краткосрочный позитив, нисходящий тренд во фьючерсном контракте Brent...    читать дальше
.
11 февраля 2020 года 19:46
Рубль уверенно растет к доллару и евро благодаря нефти и усилению интереса к риску
Москва. 11 февраля. Доллар и евро активно дешевеют на "Московской бирже" во вторник вечером; рубль уверенно растет к бивалютной корзине благодаря дорожающей нефти, усилению интереса глобальных инвесторов к рисковым активам, а также вероятности смягчения бюджетного правила.    читать дальше
.
11 февраля 2020 года 19:33
Рынок акций РФ во вторник поднялся к 3100п по индексу МосБиржи на бумагах "Газпрома"
Москва. 11 февраля. Рынок акций РФ во вторник скорректировался вверх на фоне отскока мировых площадок на ожиданиях стимулирующих мер экономики Китая в условиях распространения коронавируса; индекс МосБиржи поднялся в район 3100 пунктов, при этом локомотивом роста выступили раллировавшие бумаги "Газпрома" на корпоративных новостях.    читать дальше
.
11 февраля 2020 года 19:05
Цены евробондов РФ во вторник вновь подросли благодаря активизировавшемуся спросу на рисковые активы
Москва. 11 февраля. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций во вторник вновь подросли благодаря позитивной динамике большинства рисковых активов на фоне снижения опасений относительно негативного влияния нового коронавируса на экономику Китая и других стран. Исключение составили лишь евробонды РФ с погашением в 2030 году. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) немного снизились в цене, что в итоге привело к сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.    читать дальше
.
11 февраля 2020 года 19:04
Позитивная динамика рынка акций во вторник укладывается в рамки коррекции к предыдущему снижению - БКС
Позитивная динамика рынка акций во вторник укладывается в рамки коррекции к предыдущему снижению, и говорить о развороте преждевременно, отмечается в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича. Российский фондовый рынок смог продемонстрировать восстановление на позитивном...    читать дальше
.
11 февраля 2020 года 18:40
"БКС Глобал Маркетс" ждет повышения веса Ростелекома в MSCI Russia Small Cap на 117 б.п. по итогам допэмиссии
(добавлен 4-й абзац) Индексный провайдер MSCI может повысить вес "Ростелекома" (MOEX: RTKM) в MSCI Russia Small Cap по итогам допэмиссии, полагают аналитики инвестбанка Вячеслав Смольянинов, Юлия Голдина и Василий Мордовцев. Как сообщалось, в декабре акционеры "Ростелекома" утвердили...    читать дальше
.
11 февраля 2020 года 18:10
Нарастает тотальная зависимость котировок нефти от действий китайских властей - ИК "Фридом Финанс"
Нарастает тотальная зависимость котировок нефти от того, смогут ли власти Китая остановить распространение коронавируса в ближайшие недели, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс". В противном случае котировки спустятся ниже $50 за баррель Brent и в моменте могут тестировать меньшие уровни,...    читать дальше
.
11 февраля 2020 года 17:43
"БКС Глобал Маркетс" ждет повышения веса Ростелекома в MSCI Russia Small Cap на 117 б.п. по итогам допэмиссии
Индексный провайдер MSCI может повысить вес "Ростелекома" (MOEX: RTKM) в MSCI Russia Small Cap по итогам допэмиссии, полагают аналитики инвестбанка Вячеслав Смольянинов, Юлия Голдина и Василий Мордовцев. Как сообщалось, в декабре акционеры "Ростелекома" утвердили увеличение уставного капитала...    читать дальше
.
Страница 1 из 7
.
1
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.