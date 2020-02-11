Рубль днем усилил рост к доллару и евро на фоне уверенно дорожающей нефти и укрепления валют ЕМ

Москва. 11 февраля. Доллар и евро ускорили темпы снижения на "Московской бирже" во вторник днем, рубль усилил рост к бивалютной корзине на фоне уверенно растущей нефти и позитивной динамики валют emerging markets.

Курс доллара США составил 63,58 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 54,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 69,4 руб./EUR1, подешевев на 58,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 56,44 копейки - до 66,2 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 12 февраля на 17,82 копейки, до 63,949 руб./$1, и уменьшил курс евро на 5,42 копейки, до 69,7684 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль усилил рост к доллару и евро на дневных торгах благодаря усилению интереса инвесторов к рисковым активам на фоне стабилизации темпов распространения эпидемии коронавируса в Китае. Об этом, в частности, свидетельствует тот факт, что в китайской провинции Хубэй было зафиксировано самое низкое с 1 февраля число новых случаев заболевания.

Председатель КНР Си Цзиньпин в телевизионном выступлении сказал, что "фундаментальные факторы для долгосрочного экономического развития Китая остаются неизменными, а влияние эпидемии на экономику будет краткосрочным", сообщает AP.

Тем не менее, согласно последним данным, число заболевших в Китае превысило 42 тыс. человек, более 1000 человек погибли. Многие предприятия в КНР остаются закрытыми, несмотря на призывы властей возобновить работу.

"Динамику российской валюты по-прежнему определяют настроения инвесторов, которые в последние три недели формируются преимущественно под воздействием развития ситуации с коронавирусом. Несмотря на постепенный возврат городов и производств в Китае к привычной деятельности, уровень деловой активности остается существенно пониженным, порождая дополнительные опасения относительно фактического падения экономических индикаторов. Статистические данные, позволяющие оценить глубину падения, появятся лишь в конце февраля - середине марта. (. . .) Если на тот момент вирус будет взят под контроль, то плохие данные будут восприняты как локальная история, которая постепенно уходит в прошлое. Если же экономическая активность по-прежнему не перейдет к устойчивому восстановлению, то фактические данные вполне могут стать очередным источником негативных настроений на рынках. Для рубля существенным фактором риска остается ситуация на рынке нефти и отсутствие активных действий со стороны ОПЕК+ по управлению предложением", - отмечает аналитик Нордеа банка Григорий Жирнов.

Глава ЕЦБ Кристин Лагард выступит во вторник на пленарной сессии Европейского парламента. Помимо этого, глава ФРС США Джером Пауэлл представит во вторник полугодовой отчет о денежно-кредитной политике.

Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Филадельфии Патрик Харкер сказал в понедельник, что американская экономика находится в хорошем состоянии, отметив, что на данный момент он не видит причин корректировать ключевую ставку.

Харкер сказал, что "еще слишком рано говорить о том, какие последствия будет иметь распространение коронавируса для мировой экономики", при этом добавив, что негативное воздействие эпидемии на китайскую экономику - это то, за чем стоит наблюдать.

"Наиболее ожидаемым событием вторника станет выступление председателя ФРС США Пауэлла в Конгрессе. Интерес к посланию вызван неопределенностью в вопросе верхнего порога резервов ФРС, после которых регулятор может начать сворачивать операции по покупке краткосрочных облигаций. По словам Пауэлла, регулярные интервенции могут закончиться "во втором квартале после апреля при понимании устойчивости достигнутого уровня резервов". На речь Пауэлла может оказать влияние сильная макроэкономическая статистика конца 2019 года и января 2020 года, в том числе данные о рынке труда, опубликованные на прошлой неделе и оказавшиеся выше ожиданий рынка в части созданных рабочих мест. Кроме того, акцент может быть сделан на оценку рисков для экономики США со стороны коронавируса", - подчеркивают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Цены на нефть эталонных марок уверенно растут в ходе торгов во вторник. Апрельские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК подорожали на 2,1% - до $54,39 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на март на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) поднимаются к этому времени на 1,88% - до $50,5 за баррель.

В то же время рынок Brent перешел в состояние полного контанго, когда каждый ближайший фьючерс стоит дешевле следующего за ним, что указывает на избыток предложения, пишет Bloomberg. Крупнейшие нефтяные трейдеры, включая Vitoil, Royal Dutch Shell и Litasco, накапливают нефть в танкерах.

Министр энергетики РФ Александр Новак заявил во вторник, что Россия внимательно изучает рекомендацию технического комитета ОПЕК+ относительно сокращения добычи в связи со вспышкой коронавируса. В среду он должен встретиться с топ-менеджерами нефтяных компаний для обсуждения сделки ОПЕК+, сообщили "Интерфаксу" несколько источников, знакомых с ситуацией.

Банк России 11 февраля провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 30,8 млрд рублей (при лимите 2 трлн 130 млрд рублей и общем спросе 2 трлн 30,8 млрд рублей) в среднем по ставке 6,18% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 4 февраля, банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 60 млрд рублей (при лимите 2 трлн 60 млрд рублей и общем спросе 2 трлн 106,6 млрд рублей) в среднем по ставке 5,95% годовых.

Банк России 11 февраля провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в рамках которого банки разместили в ЦБ РФ 593,6 млрд рублей (при лимите 1 трлн 160 млрд рублей и общем спросе 593,7 млрд рублей) в среднем по ставке 5,96% годовых.

ЦБ РФ в целях абсорбирования структурного профицита банковской ликвидности 11 февраля также разместил 29-й и 30-й выпуски купонных облигаций (КОБР). 29-й выпуск был размещен в объеме 5 млрд 240,2 млн (при лимите 122 млрд 250,9 млн). Цена отсечения была определена на уровне 100,0000% от номинала. Средневзвешенная цена аукциона - 100,0004% от номинала.

30-й выпуск был размещен в объеме 440 млрд 805,9 млн (при лимите 700 млрд). Цена отсечения была определена на уровне 100,0000% от номинала. Средневзвешенная цена аукциона - 100,0001% от номинала.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов упали во вторник по сравнению с предыдущим торговым днем, так как участники рынка продолжали отыгрывать пятничное решение ЦБ РФ снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 6,0% годовых. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок снизились на 7 базисных пунктов (б.п.) - до 6,13% и 6,18% годовых. Ставка на срок 1 месяц опустилась на 6 б.п. - до 6,25% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев упали на 7 б.п. - до 6,28% и 6,3% годовых соответственно.