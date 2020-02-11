ГК "ФИНАМ" сохраняет рекомендацию "Покупать" для акций Boston Scientific и считает их привлекательными для вложений, говорится в комментарии инвесткомпании.

Boston Scientific - американский производитель медицинского оборудования и расходных материалов. Компания ведет деятельность в таких направлениях, как нейрохирургия, ортопедическая и сердечно-сосудистая хирургия, пульмонология, гинекология, гастроэнтерология, электрофизиология, урология и др. Бренд Boston Scientific хорошо известен в медицинской среде и пользуется авторитетом во врачебных кругах.

"Тенденция старения населения и распространенный в странах Запада нездоровый образ жизни неизбежно приведут к росту частоты сердечно-сосудистых заболеваний в глобальном масштабе, и продукты Boston Scientific в таких условиях сохранят востребованность, - считает ведущий аналитик ГК "ФИНАМ" Зарина Саидова. - Акции Boston Scientific находятся в числе наших рекомендаций на покупку с прошлого года. Отчетность Boston Scientific за четвертый квартал мы оцениваем конструктивно и по-прежнему считаем акции компании привлекательными для вложений, принимая во внимание передовые технологии, которыми Boston Scientific обеспечивает медицину. Мы сохраняем по акциям Boston Scientific рекомендацию "Покупать"".