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11 февраля 2020 года 14:43
Котировки природного газа упали на 5% под влиянием вспышки коронавируса - Julius Baer
Котировки природного газа упали на 5% под влиянием вспышки коронавируса, говорится в комментарии Julius Baer. Крупнейший китайский импортер сжиженного природного газа (СПГ) заявил о том, что не смог выполнить обязательства по покупкам, в связи с чем стало очевидно, что вспышка коронавируса повлияла и на рынок природного газа. Учитывая важность Китая для глобальной торговли газом, в понедельник котировки снизились еще на 5%. "Текущая распродажа на рынке природного газа является негативным фактором для нефтегазовой отрасли, который может привести к долговым обязательствам, консолидации и несоответствию публикуемых прибылей ожиданиям. Мы сохраняем нейтральную позицию по рынку природного газа", - отмечает руководитель направления перспективных исследований Next Generation Julius Baer Карстен Менке. По мнению эксперта банка, за последние несколько недель основным фактором, который определял ситуацию на рынке природного газа, оставалась погода. Цены снизились до многолетних минимумов на фоне теплой зимы и пониженного отопительного спроса. Однако, в прошедшие выходные внимание рынка сместилось, поскольку стало понятно, что природный газ не обладает иммунитетом против коронавируса. Крупный китайский импортер СПГ объявил о том, что не смог выполнить обязательства по закупкам из-за ограничений, возникших в связи с коронавирусом. За последние несколько лет Китай стал вторым по объемам импортером СПГ в мире, и таким образом сыграл важную роль в глобальной интеграции газового рынка, связав производителей в США, на Ближнем Востоке и в Австралии с потребителями в Европе, Китае и Азиатском регионе в целом. Учитывая важную роль Китая в глобальной торговле газом и сохраняющуюся обеспокоенность по поводу избытка предложения, цены на газ потеряли в понедельник 5%. Карстен Менке полагает, что вероятность сохранения высокого предложения до конца лета выросла. В целом, ситуация на рынке и текущие низкие котировки, скорее всего, помогут предотвратить формирование избытка на рынке природного газа. Где возможно, электростанции будут использовать природный газ вместо угля в целях повышения прибыльности, в то время как грузы с СПГ из США будут оставаться привлекательными для покупателей как в Европе, так и в Азии. Основным фактором неопределенности для рынка остается вероятность серии похолоданий и роста отопительного спроса, полагает эксперт Julius Baer.
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12 февраля 2020 года 09:45
В среду утром аналитики прогнозируют позитивное начало фондовых торгов в России. Индекс Мосбиржи попытается преодолеть отметку 3100 пунктов. читать дальше
.12 февраля 2020 года 09:45
Индекс Мосбиржи в среду откроется повышением порядка 0,2-0,5%, в диапазоне 3105-3115 пунктов, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал". "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с заметным повышением порядка 0,2-0,5%, в диапазоне 3105-3115 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни... читать дальше
.12 февраля 2020 года 09:38
олее чем на процент взлетел рубль во вторник, силы которому придали не только общие позитивные настроения в мире, но и заявление ЦБ, что он будет продавать полученную от сделки по продаже Сбербанка валюту на рынке в течение 3-7 лет. Учитывая сегодняшний рост нефти, в первой половине среды можно... читать дальше
.12 февраля 2020 года 09:37
Москва. 12 февраля. Цены рублевых корпоративных облигаций в среду могут слегка подрасти благодаря позитивным сигналам с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики. читать дальше
.12 февраля 2020 года 09:36
S&P 500 и Nasdaq Composite выросли во вторник до новых рекордов, Dow Jones Industrial Average завершил торги в незначительном "минусе". Большинство фондовых индексов государств Азиатско-Тихоокеанского региона в среду повышается. Цены на нефть эталонных марок в среду поднимаются. читать дальше
.12 февраля 2020 года 09:31
Если нефть сумеет закрепиться выше $55, то возможен дальнейший рост в район $58-58,5. Более дорогая нефть будет лишь при росте потребления сырья в Китае и появлением определенности России в вопросе снижения квот на добычу странами ОПЕК+, сообщается в комментарии Алор Брокер. Сильно, на 1,3%,... читать дальше
.12 февраля 2020 года 09:19
Дальнейшее восстановление рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent поднялся в район 55 долларов, и консолидация в валютах EM будут способствовать укреплению национальной валюты, полагает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. "Так, уже в первый час торгов пара... читать дальше
.12 февраля 2020 года 09:10
Несмотря на краткосрочный позитив, нисходящий тренд по Brent по-прежнему остается в силе - ГК "ФИНАМ"
Нефтяные котировки по итогам торгов вторника выросли на 1,65% и закрылись на отметке $54,28. Поводом для оптимизма послужили сигналы из Китая о некотором замедлении темпов распространения коронавируса. Однако несмотря на краткосрочный позитив, нисходящий тренд во фьючерсном контракте Brent... читать дальше
.11 февраля 2020 года 19:46
Москва. 11 февраля. Доллар и евро активно дешевеют на "Московской бирже" во вторник вечером; рубль уверенно растет к бивалютной корзине благодаря дорожающей нефти, усилению интереса глобальных инвесторов к рисковым активам, а также вероятности смягчения бюджетного правила. читать дальше
.11 февраля 2020 года 19:33
Москва. 11 февраля. Рынок акций РФ во вторник скорректировался вверх на фоне отскока мировых площадок на ожиданиях стимулирующих мер экономики Китая в условиях распространения коронавируса; индекс МосБиржи поднялся в район 3100 пунктов, при этом локомотивом роста выступили раллировавшие бумаги "Газпрома" на корпоративных новостях. читать дальше
.11 февраля 2020 года 19:05
Цены евробондов РФ во вторник вновь подросли благодаря активизировавшемуся спросу на рисковые активы
Москва. 11 февраля. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций во вторник вновь подросли благодаря позитивной динамике большинства рисковых активов на фоне снижения опасений относительно негативного влияния нового коронавируса на экономику Китая и других стран. Исключение составили лишь евробонды РФ с погашением в 2030 году. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) немного снизились в цене, что в итоге привело к сужению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.11 февраля 2020 года 19:04
Позитивная динамика рынка акций во вторник укладывается в рамки коррекции к предыдущему снижению - БКС
Позитивная динамика рынка акций во вторник укладывается в рамки коррекции к предыдущему снижению, и говорить о развороте преждевременно, отмечается в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича. Российский фондовый рынок смог продемонстрировать восстановление на позитивном... читать дальше
.11 февраля 2020 года 18:40
"БКС Глобал Маркетс" ждет повышения веса Ростелекома в MSCI Russia Small Cap на 117 б.п. по итогам допэмиссии
(добавлен 4-й абзац) Индексный провайдер MSCI может повысить вес "Ростелекома" (MOEX: RTKM) в MSCI Russia Small Cap по итогам допэмиссии, полагают аналитики инвестбанка Вячеслав Смольянинов, Юлия Голдина и Василий Мордовцев. Как сообщалось, в декабре акционеры "Ростелекома" утвердили... читать дальше
.11 февраля 2020 года 18:10
Нарастает тотальная зависимость котировок нефти от того, смогут ли власти Китая остановить распространение коронавируса в ближайшие недели, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс". В противном случае котировки спустятся ниже $50 за баррель Brent и в моменте могут тестировать меньшие уровни,... читать дальше
.11 февраля 2020 года 17:43
"БКС Глобал Маркетс" ждет повышения веса Ростелекома в MSCI Russia Small Cap на 117 б.п. по итогам допэмиссии
Индексный провайдер MSCI может повысить вес "Ростелекома" (MOEX: RTKM) в MSCI Russia Small Cap по итогам допэмиссии, полагают аналитики инвестбанка Вячеслав Смольянинов, Юлия Голдина и Василий Мордовцев. Как сообщалось, в декабре акционеры "Ростелекома" утвердили увеличение уставного капитала... читать дальше
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