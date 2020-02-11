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11 февраля 2020 года 13:08
Коронавирус повысил интерес инвесторов к акциям фармацевтического и нефтегазового сектора - "Открытие Брокер"
Коронавирус повысил интерес инвесторов к акциям фармацевтического и нефтегазового сектора, отмечается в аналитическом материале инвестиционной компании "Открытие Брокер". По последним данным, от коронавируса погибли более тысячи человек, а число заболевших превысило 42 тыс. человек. Случаи заражения подтверждены более чем в 20 странах, включая Россию. По мнению аналитиков "Открытие Брокер", негативное влияние на мировую экономику, фондовые рынки, нефть и рубль есть, но оно сильно преувеличено: "Во-первых, Китай уже начал "заливать" деньгами рынки, пытаясь потушить сильные колебания. Это стандартная практика при каждой эпидемии. Во-вторых, рубль с фундаментальных позиций достаточно крепок. В-третьих, по логике развития эпидемий уже к концу первого квартала сильный негативный экономический эффект смягчится. Правда, последствия могут ощущаться также во втором и третьем кварталах. Тем не менее, уже в конце прошлой недели мировые рынки начали восстанавливаться. В частности, S&P500 достиг исторического максимума". Острее всего на коронавирус отреагировала нефть, в январе ее котировки упали на 15%. С нефтью оказалась связана высокая активность клиентов "Открытие Брокер". "По сравнению с январем прошлого года объем торгов фьючерсами на нефть Brent вырос в полтора раза, - указывают аналитики инвесткомпании. - Объём сделок клиентов с евро на валютной секции вырос также в 1,5 раза, с долларами - упал в 1,8 раз, с юанями - снизился на 12%. Интересная ситуация наблюдается с акциями нефтегазовых компаний. Объем торгов наших клиентов с акциями "Газпрома" и "Роснефти" по сравнению с январем прошлого года вырос на 147%, и 42% соответственно, а "Лукойла" - снизился на 32%. Помимо нефтегазового сектора, от коронавируса пострадали производители цветных металлов. Увеличился объем сделок с акциями ГМК "Норильский Никель" на 30%. В то же время клиенты "Открытие Брокер" заняли выжидательную позицию в отношении "Полиметалла" - объем торгов упал на 99%. Впрочем, как и с обычно популярными акциями МосБиржи - здесь падение объема торгов составило 87%". Существенно вырос объем клиентских оборотов с акциями "Аптечной сети 36,6" и фарм-дистрибьютора "Протек": в январе 2020 года он оказался соответственно в 3,6 раза и 2,5 раза выше, чем в январе 2019 года. Однако, помимо коронавируса, на популярность данных компаний, на взгляд экспертов "Открытие Брокер", повлияли новости о возможном обратном выкупе акций компаний. Начальник отдела поддержки клиентов "Тренинговый центр" компании "Открытие Брокер" Алексей Хохлов подготовил несколько универсальных советов, которые пригодятся в любой сложной ситуации на рынке: "В первую очередь, я рекомендую закрывать "плечи", это позволит вам пересидеть любую просадку. Также необходимо сохранять спокойствие. Эмоции - главный враг каждого инвестора и трейдера. Если убыток не зафиксирован, то это не убыток, а просадка. Даже снижение на 15-30% может быть коррекцией. И, главное, любое падение - это возможность заработать. Инвестор может докупать в портфель акции по цене ниже, тогда средняя цена ваших бумаг уменьшится, и после восстановления рынка вы получите более высокую доходность и больше дивидендов. Зачастую нужно просто подождать. Вспомните хотя бы тот же обвал рынка в 2008 году. Тогда индекс ММВБ потерял 70% от стоимости. Но в течение 2 лет он восстановился и на протяжении последних нескольких лет постоянно растет".
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12 февраля 2020 года 09:45
В среду утром аналитики прогнозируют позитивное начало фондовых торгов в России. Индекс Мосбиржи попытается преодолеть отметку 3100 пунктов. читать дальше
.12 февраля 2020 года 09:45
Индекс Мосбиржи в среду откроется повышением порядка 0,2-0,5%, в диапазоне 3105-3115 пунктов, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал". "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с заметным повышением порядка 0,2-0,5%, в диапазоне 3105-3115 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни... читать дальше
.12 февраля 2020 года 09:38
олее чем на процент взлетел рубль во вторник, силы которому придали не только общие позитивные настроения в мире, но и заявление ЦБ, что он будет продавать полученную от сделки по продаже Сбербанка валюту на рынке в течение 3-7 лет. Учитывая сегодняшний рост нефти, в первой половине среды можно... читать дальше
.12 февраля 2020 года 09:37
Москва. 12 февраля. Цены рублевых корпоративных облигаций в среду могут слегка подрасти благодаря позитивным сигналам с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики. читать дальше
.12 февраля 2020 года 09:36
S&P 500 и Nasdaq Composite выросли во вторник до новых рекордов, Dow Jones Industrial Average завершил торги в незначительном "минусе". Большинство фондовых индексов государств Азиатско-Тихоокеанского региона в среду повышается. Цены на нефть эталонных марок в среду поднимаются. читать дальше
.12 февраля 2020 года 09:31
Если нефть сумеет закрепиться выше $55, то возможен дальнейший рост в район $58-58,5. Более дорогая нефть будет лишь при росте потребления сырья в Китае и появлением определенности России в вопросе снижения квот на добычу странами ОПЕК+, сообщается в комментарии Алор Брокер. Сильно, на 1,3%,... читать дальше
.12 февраля 2020 года 09:19
Дальнейшее восстановление рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent поднялся в район 55 долларов, и консолидация в валютах EM будут способствовать укреплению национальной валюты, полагает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. "Так, уже в первый час торгов пара... читать дальше
.12 февраля 2020 года 09:10
Несмотря на краткосрочный позитив, нисходящий тренд по Brent по-прежнему остается в силе - ГК "ФИНАМ"
Нефтяные котировки по итогам торгов вторника выросли на 1,65% и закрылись на отметке $54,28. Поводом для оптимизма послужили сигналы из Китая о некотором замедлении темпов распространения коронавируса. Однако несмотря на краткосрочный позитив, нисходящий тренд во фьючерсном контракте Brent... читать дальше
.11 февраля 2020 года 19:46
Москва. 11 февраля. Доллар и евро активно дешевеют на "Московской бирже" во вторник вечером; рубль уверенно растет к бивалютной корзине благодаря дорожающей нефти, усилению интереса глобальных инвесторов к рисковым активам, а также вероятности смягчения бюджетного правила. читать дальше
.11 февраля 2020 года 19:33
Москва. 11 февраля. Рынок акций РФ во вторник скорректировался вверх на фоне отскока мировых площадок на ожиданиях стимулирующих мер экономики Китая в условиях распространения коронавируса; индекс МосБиржи поднялся в район 3100 пунктов, при этом локомотивом роста выступили раллировавшие бумаги "Газпрома" на корпоративных новостях. читать дальше
.11 февраля 2020 года 19:05
Цены евробондов РФ во вторник вновь подросли благодаря активизировавшемуся спросу на рисковые активы
Москва. 11 февраля. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций во вторник вновь подросли благодаря позитивной динамике большинства рисковых активов на фоне снижения опасений относительно негативного влияния нового коронавируса на экономику Китая и других стран. Исключение составили лишь евробонды РФ с погашением в 2030 году. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) немного снизились в цене, что в итоге привело к сужению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.11 февраля 2020 года 19:04
Позитивная динамика рынка акций во вторник укладывается в рамки коррекции к предыдущему снижению - БКС
Позитивная динамика рынка акций во вторник укладывается в рамки коррекции к предыдущему снижению, и говорить о развороте преждевременно, отмечается в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича. Российский фондовый рынок смог продемонстрировать восстановление на позитивном... читать дальше
.11 февраля 2020 года 18:40
"БКС Глобал Маркетс" ждет повышения веса Ростелекома в MSCI Russia Small Cap на 117 б.п. по итогам допэмиссии
(добавлен 4-й абзац) Индексный провайдер MSCI может повысить вес "Ростелекома" (MOEX: RTKM) в MSCI Russia Small Cap по итогам допэмиссии, полагают аналитики инвестбанка Вячеслав Смольянинов, Юлия Голдина и Василий Мордовцев. Как сообщалось, в декабре акционеры "Ростелекома" утвердили... читать дальше
.11 февраля 2020 года 18:10
Нарастает тотальная зависимость котировок нефти от того, смогут ли власти Китая остановить распространение коронавируса в ближайшие недели, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс". В противном случае котировки спустятся ниже $50 за баррель Brent и в моменте могут тестировать меньшие уровни,... читать дальше
.11 февраля 2020 года 17:43
"БКС Глобал Маркетс" ждет повышения веса Ростелекома в MSCI Russia Small Cap на 117 б.п. по итогам допэмиссии
Индексный провайдер MSCI может повысить вес "Ростелекома" (MOEX: RTKM) в MSCI Russia Small Cap по итогам допэмиссии, полагают аналитики инвестбанка Вячеслав Смольянинов, Юлия Голдина и Василий Мордовцев. Как сообщалось, в декабре акционеры "Ростелекома" утвердили увеличение уставного капитала... читать дальше
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