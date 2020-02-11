Sberbank CIB снизил рекомендацию для GDR НОВАТЭКа до "держать"

Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB, понизил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) с $240 до $210 за штуку, следует из аналитических материалов инвестбанка.

Кроме того, рекомендация для этих бумаг была понижена с "покупать" до "держать".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR "НОВАТЭКа", основанный на оценках аналитиков 16 инвестиционных банков, составляет $202,9 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $163,2 за штуку.