Sberbank CIB поднял рекомендацию для акций Роснефти до "покупать"

Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB, повысил прогнозную стоимость акций "Роснефти" (MOEX: ROSN) с $7 до $8,80 за штуку, следует из аналитических материалов инвестбанка.

Кроме того, рекомендация для этих бумаг была повышена с "держать" до "покупать".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Роснефти", основанный на оценках аналитиков 10 инвестиционных банков, составляет $8,38 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $7,11 за штуку.