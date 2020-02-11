Sberbank CIB поднял рекомендацию для акций Газпрома до "покупать"

Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB, повысил прогнозную стоимость акций "Газпрома" (MOEX: GAZP) с $4 до $5,50 за штуку, следует из аналитических материалов инвестбанка.

Кроме того, рекомендация для этих бумаг была повышена с "держать" до "покупать".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Газпрома", основанный на оценках аналитиков 11 инвестиционных банков, составляет $4,24 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $3,55 за штуку.