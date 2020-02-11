Рынок акций РФ утром подрос в рамках коррекции, но слабая нефть делает отскок неуверенным

Москва. 11 февраля. Рынок акций РФ утром во вторник подрос по индексам в рамках коррекции вместе с мировыми площадками на ожиданиях стимулирующих мер экономики Китая в условиях распространения коронавируса, однако остающаяся слабой нефть делает отскок неуверенным.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 3073,63 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1514,58 пункта (+0,7%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 1,5%.

Доллар упал до 63,92 рубля (-0,22 рубля).

Подорожали акции "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+1,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,9%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+0,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,8% и +0,6% "префы"), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,7% и +0,8% "префы"), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,7%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,6%).

Просели акции "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-2,1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,3%).

ПАО "Полюс" в 2019 году увеличило EBITDA на 44%, до $2,68 млрд, сообщила компания. В том числе в четвертом квартале EBITDA составила $883 млн, что подразумевает рост на 25% по сравнению с третьим кварталом и на 82% по сравнению с октябрем-декабрем 2018 года. Аналитики, опрошенные "Интерфаксом", ожидали EBITDA "Полюса" на уровне $870 млн за четвертый квартал и $2,67 млрд по итогам года. В соответствии с дивидендной политикой, "Полюс" планирует направить на дивиденды за второе полугодие 2019 года $462 млн, что соответствует $3,5 на акцию.

Чистая прибыль ПАО "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,1%) по РСБУ в 2019 году выросла на 15%, до 21,8 млрд рублей, следует из отчета компании. Выручка составила 55,1 млрд рублей, прибавив 2,2%.

В США индексы накануне выросли на 0,6-1,1%, Nasdaq и S&P 500 завершили торги на рекордных максимумах, инвесторы оценивали отчеты компаний.

Между тем на рынке сохранялись опасения по поводу распространения коронавируса из Китая.

Федеральная резервная система (ФРС) США назвала потенциальные последствия распространения китайского коронавируса новой угрозой для перспектив экономики США, говорится в полугодовом докладе ФРС о денежно-кредитной политике.

Эпидемия пневмонии в Китае, вызванная новым коронавирусом, которая уже привела к закрытию ряда городов и остановке туризма в стране, может дестабилизировать экономику КНР, что будет иметь последствия для мировой экономики, отмечают в Федрезерве.

Представители Федрезерва ранее заявляли, что дальнейшего снижения ставки не потребуется, если не произойдет существенного ухудшения экономических прогнозов. При этом некоторые из них дали понять, что считают более вероятным возникновение непредвиденных событий, которые вынудят ФРС вновь снизить ставку, чем событий, способных подтолкнуть центробанк к повышению ставки.

Во вторник выросли фондовые индексы в Азии (Япония не работает в связи с празднованием Дня основания государства, китайский Shanghai Composite прибавил 0,4%, гонконгский Hang Seng вырос на 1,2%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX прибавляют 0,5-0,8%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,2%) на ожиданиях от Китая новых мер по стимулированию экономики.

В КНР по состоянию на 00:00 часов по местному времени вторника (19:00 МСК понедельника) число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 42,638 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован в 1,016 тыс. случаев, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.

В то же время, почти 4 тыс. человек выздоровели и выписаны из медучреждений, их число увеличилось за сутки на 716 человек.

На борьбу с коронавирусом в Китае выделено более $10 млрд, сообщило в воскресенье министерство финансов КНР.

Всемирная организация здравоохранения заявила, что эпидемия нового коронавируса еще не достигла пика. "Главный признак заключается в том, чтобы увидеть, что цифры (количество инфицированных - ИФ) достигают пика, а затем снижаются даже по прошествии инкубационного периода. Мы пока что не на этой стадии", - заявил представитель ВОЗ в Китае Гауден Галеа.

Председатель КНР Си Цзиньпин в телевизионном выступлении сказал, что "фундаментальные факторы для долгосрочного экономического развития Китая остаются неизменными, а влияние эпидемии на экономику будет краткосрочным", сообщает AP.

Нефть утром во вторник корректируется вверх после падения накануне до минимумов более чем за год, но цена Brent находится на $0,3 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ в понедельник. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $53,81 за баррель (+1% и -2,2% в понедельник), мартовская цена WTI - $50,04 за баррель (+1% и -1,5% накануне).

Негативом для рынка выступает сокращение спроса на топливо в Китае из-за того, что многие предприятия не возобновили работу после новогодних каникул в рамках мер, направленных на борьбу с распространением коронавируса.

Министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев заявил, что министерская встреча ОПЕК+ может быть намечена на конец февраля или начало марта.

"Я разговаривал с генеральным секретарем ОПЕК (Мохаммедом - ИФ) Баркиндо, и он известил, что (министерская встреча - ИФ) планируется или в конце февраля, или в ранее намеченные сроки", - сказал Ногаев журналистам в кулуарах правительства во вторник.

По словам аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, по-прежнему основной причиной слабости рынка акций РФ является дешевая нефть, провоцирующая нерезидентов к выводу денег из рублевых активов.

Никаких новых драйверов для падения нефти нет. Если нефтяные трейдеры не получат порцию позитивной информации, например, о готовности России поддержать ОПЕК+ в снижении уровня добычи, падение нефти Brent может продолжиться вплоть до $50 за баррель. Однако нефть смогла накануне развернуться вверх от отметки $53 за баррель и теперь пытается закрепиться вблизи $54 за баррель. Пока нет никаких оснований говорить о смене или хотя бы прекращении понижательного тренда.

Очень часто в последние дни нефть пытается отскочить в течение азиатской сессии, но с началом торгов в Европе и Америке проходят волны продаж. Это говорит о том, что крупные игроки реального рынка хеджируются от дальнейшей просадки цен, уводя тем самым котировки еще ниже.

Для индекса МосБиржи некоторой поддержкой выступает отметка 3050 пунктов, где рынок завершил торги в прошлом году, так что весь рост первой половины января уже утерян. Более чем на 2% растет никель, что подогревает акции "Норникеля".

В целом же отскок рынка акций во вторник не стоит рассматривать как окончание нисходящего тренда и готовность вновь следовать за фондовой Америкой к историческим максимумам. Пока нефть уверенно не закрепится хотя бы выше $55 за баррель, среднесрочные покупки российских акций, за исключением дивидендных бумаг, будут очень рискованными, считает Антонов.

По словам эксперта компании "БКС брокер" Игоря Галактионова, нефть остается под давлением из-за влияния эпидемии коронавируса на экономику Китая. Существенное падение импорта нефти в стране вызывает опасения относительно рыночного баланса в 2020 году, в то время как ОПЕК+ пока не может выработать необходимое для стабилизации рынка решение.

Технический комитет ОПЕК+ предложил увеличить сокращение добычи в рамках сделки еще на 600 тыс. б/с, однако Россия не поддержала данную инициативу и попросила больше времени для обсуждения. Дата встречи министерского комитета, на котором может быть озвучено итоговое решение, пока официально не объявлена.

В случае улучшения информационного фона, которое может прийти со стороны ОПЕК+, котировки Brent могут продолжить рост в район $57 за баррель.

Китайская нефтедобывающая компания PetroChina сообщила в понедельник, что февральский уровень добычи нефти будет снижен на 320 тыс. б/с, что составляет около 10% от среднего уровня добычи. В марте сокращение может углубиться до 377 тыс. б/с, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного сотрудника компании. Ранее также стало известно, что крупнейший в Азии нефтепереработчик Sinopec Corp сокращает переработку на 600 тыс. б/с, отмечает Галактионов.

По оценке аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, способность индексов МосБиржи и РТС удержать психологически важные отметки 3050 и 1500 пунктов увеличила шансы отскока наверх. До преодоления 3130 и 1580 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков) основной краткосрочный тренд на рынке, однако, остается нисходящим.

Основные важные для рынков события во вторник приходятся на вторую половину дня, когда состоятся выступления глав ЕЦБ и ФРС. Возможности обоих регуляторов по смягчению денежно-кредитных условий в текущих условиях низких процентных ставок ограничены, но все же инвесторы будут рады получить хотя бы вербальную поддержку. Ориентир по индексу Мосбиржи на вторник - 3040-3100 пунктов, считает аналитик.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, в результате предыдущих дней снижения индекс МосБиржи подошел близко к зоне поддержки 3000-3020 пунктов. Если ситуация со вспышкой коронавирусной инфекции не начнет улучшаться, то следующей целью движения вниз станут значения в районе 2820-2850 пунктов, где будет разумным проявить некоторую склонность к риску.

Американские "быки" вновь показали свою силу, основным позитивным фактором остаются отчеты компаний, а тревоги по поводу коронавируса кажутся американским инвесторам далекими. Между тем, ВОЗ предупреждает, что другие страны также должны приготовиться к борьбе с коронавирусом.

В Morgan Stanley допускают, что в первом квартале китайская экономика покажет отрицательную динамику относительно предыдущего квартала, а в годовом выражении расширится лишь на 1%. Если же пик заболеваемости не будет пройден до апреля, то в первом квартале будет сокращение ВВП, как в квартальном, так и в годовом выражении. На рынке нефти во вторник наметился технический отскок, однако к вечеру динамика может вновь стать отрицательной. Предварительный опрос Reuters показал, что на рынке ждут роста запасов нефти в США на 2,9 млн баррелей.

Тем не менее, российские индексы могут утром подрасти, доллар также может вернуться под отметку 64 руб./$1. Впереди еще много тревог, которые могут вновь ухудшить настроение инвесторов, полагает Кочетков.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Электроцинк" (MOEX: ELTZ) (+6,9%), ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (MOEX: TASB) (+6,9% и +17,2% "префы"), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+5,4%), "МГТС" (MOEX: MGTS) (+4%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (+3,1%), GDR X5 Retail (MOEX: FIVE) (+2,3%).

Подросли акции ПАО "Сафмар финансовые инвестиции" (MOEX: SFIN) (+1,8%, до 492 рубля) на корпоративных новостях. Совет директоров компании назначил внеочередное собрание акционеров на 11 марта (реестр к собранию закрывается 17 февраля), которым предстоит в заочной форме одобрить крупные сделки. Одна из них - увеличение залога по кредиту ВТБ (MOEX: VTBR) для финансирования обратного выкупа акций с 34 млрд рублей до 45,56 млрд рублей. Кроме того, акционерам предстоит принять решение в отношении акционерного соглашения и соглашения о предоставлении опционов на заключение договоров купли-продажи акций "ВСК" (страховая компания ранее рассматривалась в качестве залога по кредиту банку).

Владельцы акций "Сафмара", которые проголосуют против или не примут участие в голосовании, смогут предъявить свои бумаги к выкупу по цене 506,54 рубля за одну обыкновенную акцию.

Подешевели акции ПАО "Соликамский магниевый завод" (MOEX: MGNZ) (-3%), ПАО "ТНС энерго Марий Эл" (MOEX: MISB) (-2,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 12,21 млрд рублей (из них 2,16 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома" и 1,917 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка).