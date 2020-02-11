Пара евро/доллар попытается сформировать отскок - ГК "ФИНАМ"

Пара евро/доллар попытается сформировать небольшой коррекционный отскок, сообщается в комментарии ГК "ФИНАМ".

Единая европейская валюта во вторник утром торгуется в небольшом "плюсе" после сильной просадки, которая была накануне.

Важной макроэкономической статистики в США и еврозоне опубликовано не будет. Однако состоятся выступления представителей ЕЦБ Кристин Лагард, Исабелы Шнабель и Филипа Лэйна. В США состоится выступление главы ФРС Джерома Пауэлла перед Палатой Представителей.

"На 4-часовом срезе валютная пара EUR/USD пробила нижнюю границу нисходящего канала в районе 1,0940, поэтому допускается отработка его высоты с целью 1,08-1,085. Стохастические линии находятся в благоприятном для покупки положении и расположены в зоне перепроданности, поэтому ожидается небольшой коррекционный отскок", - указывает В. Сысоев.