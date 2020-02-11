Риски дальнейшего снижения цен на нефть все еще остаются повышенными - "Нордеа банк"

Нефтяные котировки корректируются вверх в ходе утренних торгов вторника, хотя риски их дальнейшего снижения все еще остаются повышенными. говорится в обзоре "Нордеа банка". Контракты на Brent прибавляют чуть больше 1% и торгуются вблизи отметки $54/bbl.

"Поддержку котировкам оказывают комментарии министра энергетики Казахстана о том, что страны ОПЕК+ могут перенести запланированную на март министерскую встречу на более ранний срок (конец февраля), - отмечают аналитики банка. - Напомним, что на прошлой неделе технический комитет ОПЕК+ рекомендовал странам усилить сокращение нефтедобычи на 0.6 mbd во втором квартале текущего года в условиях сокращения спроса на сырье со стороны Китая. Тем не менее, пока страны не выразили единой позиции в поддержку такой рекомендации, что не позволяет ценам на нефть продемонстрировать устойчивое восстановление от локальных минимумов".

Эксперты "Нордеа банка" полагают, что во вторник в вечерние часы дополнительным фактором негатива для нефтяного рынка могут стать данные от API по запасам сырья в Штатах. Если данные подтвердят ожидания аналитиков по росту запасов на 3 mb, давление на нефтяные котировки, вероятно, усилится.