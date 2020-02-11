"ВТБ Капитал" снизил рекомендацию для акций ЛУКОЙЛа и Газпрома до "продавать" после переоценки сектора

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"ВТБ Капитал" пересмотрел прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых компаний нефтегазового сектора РФ, сообщается в обзоре инвестбанка.

По итогам переоценки для акций "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) и "Газпрома" (MOEX: GAZP) рекомендация была понижена с "держать" до "продавать", а для акций "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) и обыкновенных и привилегированных акций "Татнефти" (MOEX: TATN) с "покупать" до "держать".

В то же время для бумаг "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) и обыкновенных акций "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) была подтверждена рекомендация "продавать", а для привилегированных акций "Сургутнефтегаза" - "держать".

"На наш взгляд, рынок пока не в полной мере дисконтировал снижение цены на нефть на 22% с начала года и спотовых цен на газ на 53% г/г с учетом относительно сильного рубля, подешевевшего к доллару всего на 2,53%, что не предполагает существенного потенциала для снижения затрат. Мы продолжаем считать, что чувствительность российских нефтяных компаний к ценам на нефть существенно возросла и продолжит расти. Заложив в нашу модель текущий уровень цен на нефть, нефтепродукты и газ, мы понизили прогнозные цены акций анализируемых компаний на 6-31%", - пишут аналитики "ВТБ Капитала".