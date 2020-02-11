Нерезиденты могут нарастить долю вложений в ОФЗ до 34% в течение первого квартала 2020 года - Росбанк

Мягкая риторика Банка России, прозвучавшая 7 февраля, может стать новым стимулом для наращивания доли вложений нерезидентов в ОФЗ до 34% в течение первого квартала 2020 года, говорится в комментарии Росбанка.

Банк России опубликовал "Обзор рисков финансовых рынков", где были представлены данные об активности нерезидентов в сегменте ОФЗ по итогам января 2020 года. Нестабильность на глобальных рынках на фоне распространения коронавируса не помешала иностранным инвесторам увеличить объем вложений на 131 млрд руб., а долю участия до 33,2% (32.2% на 1 января), отмечают аналитики Росбанка. При этом погашение серии 29011 (в нем отсутствовали вложения нерезидентов) добавил порядка 0,3 пп.

Активность нерезидентов на первичном рынке значительно выросла (объем покупок составил 113 млрд руб.). Участие в аукционах Минфина среднем составило 52% (против 34% в декабре), а на одном из аукционов достигло 71%. Предпочтения были сосредоточены на участке от 5 до 10 лет и привлекли порядка 92 млрд руб. (по оценкам Банка России).

"Мы полагаем, ожидания смягчения монетарной политики стали ключевым стимулом для наращивания позиций в январе. По этой причине неожиданно мягкая риторика регулятора, прозвучавшая 7 февраля, может стать новым стимулом для наращивания доли до 34% в течение 1к'20", - пишут специалисты Росбанка.